Williamsburg estrena su carta de cocktails creada por Inés de los Santos

Williamsburg, el nuevo Burger bar de Palermo, sigue dando que hablar. A pocos meses de su apertura, estrena una barra de cocktails con una tentadora y fresca carta diseñada por la reconocida bartender Inés de los Santos, quien inspirada en el producto estrella del bar, las hamburguesas gourmet, creó mezclas simples para acompañarlas, empleando bebidas de primera calidad y productos nobles, como almíbares y jugos de elaboración propia. Acompañando esta nueva propuesta, los viernes por la noche, desde las 24 horas, entre sus mesas también se escuchan ciclos de música curados por SRZ (Soledad Rodriguez Zubieta) con DJ en vivo.

La nueva coctelería de Williamsburg contempla sugerencias para variados gustos como aperitivos, cócteles frutales, con whisky, con un toque picantón y con cerveza, por ejemplo, que invitan al cliente a encontrar su bebida favorita. Entre variantes de clásicos contemporáneos, pueden destacarse dos aperitivos, entre ellos uno fácil de tomar como Piña Spritz, elaborado con Aperol, vino blanco torrontés, almíbar de ananá y ananá deshidratado, y otro más alcohólico, como Smoky Negroni, con mezcal, Campari, vermut dulce, naranjas.

Los amantes del whisky, también encuentran varias alternativa como Mad Manhattan, que mezcla whisky americano, vermut Antica Formula, Amaro Montenegro, Peychauds Bitters, funcionando muy bien como aperitivo pero también como digestivo por su toque dulce; Yankee Mule, con whiskey americano, jugo de lima, ginger ale y limas o, para los paladares que se llevan bien con el picante, Penicillin con whisky scotch, almíbar de manzanilla, jengibre y miel jugo de limón.

También se encuentra una variación del cocktail clásico mexicano como la Michelada, realizado con cerveza y que se completa con jugo de tomate, jugo de clamato, jugo de naranja, tabasco chipotle y sal cítrica. Otras exquisitas sugerencias son el frutal El Diablo, con tequila, Cointreau, mix de jugo de frutilla, pomelo, almíbar y sal cítrica y Matcha Mojito que emplea el té verde del cual deriva su nombre, ron blanco, menta fresca y almíbar de limón.

La carta se complementa con más opciones que, sin dudas, llevarán al cliente a descubrir la mejor mezcla para acompañar la cocina de Williamsburg y extender la cena después de las 24 horas, cuando los viernes DJ en vivo suman onda a la noche con ciclos de música curados por SRZ.

Dirección: Armenia 1532

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12 a 01. Jueves de 10 a 01. Viernes y sábados de 10 a 04. Feriados de 12 a 03.

Medios de pago: Efectivo, debito, tarjeta de crédito VISA y AMEX

Cantidad de cubiertos: 75

Web: williamsburgba.com

Facebook: williamsburg.burgerbar

Instagram: williamsburg_ba

Twitter: williamsburg_ba

