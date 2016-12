After office veraniego en BENAIM

Sobre la calle Gorriti en el barrio de Palermo, cuando el gran portón decorado por un mural realizado por artista Cabaio Spirito se abre, comienza la hora de la felicidad en BENAIM. Todos los días partir de las 18 horas y hasta las 20, durante su happy hour, ofrece la bebida predilecta de sus clientes a un precio especial: cerveza artesanal de 7 Colores y Aldea en 8 variedades servida en pintas a $50.

Para disfrutarlas durante este verano, no hay mejor sector que sus amplios patios al aire libre, en mesas comunitarias que invitan a sociabilizar y distenderse luego de la jornada laboral, iluminados por cálidas guirnaldas de luces y rodeados de macetas colgantes y enredaderas, en su segundo patio.

Estas bebidas son servidas desde su beertrack o desde su barra y pueden ordenarse junto a sus exquisitos platos de cocina callejera judía. Durante las horas del atardecer toma protagonismo la Porción de Humus, ideal para acompañar la cerveza, pero quienes deseen ir por delicias más contundentes también pueden optar por Kebab o Falafel, todo acompañado de Pan de Pita, de elaboración propia, y con deliciosas papas fritas o Pastrón, tierno y sabroso, viene servido dentro de un suculento pan pletzalej, también con fritas, entre otros.

Happy Hour: todos los días, de lunes a lunes de 18 a 20 horas precio especial en pintas de cerveza artesanal: $50.

BENAIM

Dirección: Gorriti 4015, Palermo.

Tel. 4.864.3405

Horario:

Lunes a jueves de 18 a 00:30hs.

Viernes de 18 a 3:00hs

Sábados de 12:00 a 3:00hs.

Domingos de 12:00 a 00:30hs.

Facebook: /Benaimba

Instagram: Benaimba

