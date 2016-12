Body Painting de Navidad a juego con tu look

Mery Make Up nos da las claves para lucir los complementos navideños más exclusivos, coloridos y originales

Lazos, estrellas, campanas, bolas, guirnaldas, purpurina… ¿Tú también eres una amante de la Navidad? Seguro que ya estás pensando en tu look para brillar en las celebraciones navideñas. Si deseas sorprender a tus invitados y lucir los accesorios más cool de la noche, apuesta por el Body Painting de Navidad que propone María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make Up (https://www.youtube.com/watch?v=rbnM48GTRtA).

El Body Painting navideño es una alternativa muy original a los clásicos accesorios y joyas como collares o pulseras. La imaginación no tiene límites, a través de auténticas obras de arte, los maquilladores profesionales de la escuela Mery Make Up crean tu complemento soñado y lo plasman sobre la piel con motivos navideños. “Trazo a trazo conseguimos crear un diseño exclusivo, único, muy original y que aporta muchísima personalidad, luz y color al look de Navidad”, explica María Soláns.

Paso a paso Body Painting de Navidad:

1. Realizar el boceto del dibujo que vamos a crear sobre la piel, con lápiz blanco o beige.

2. Tener pinceles planos o redondeados para realizar los dibujos corporales que vamos a lucir en el escote.

3. Aplicar los colores aquacolors (colores de acuarelas) sobre la piel y dejándolos secar te durarán toda la noche.

La maquilladora María Soláns propone, además, añadir purpurina o glitter a los diseños de Body Painting para brillar aún más en las celebraciones y fiestas navideñas. Esta Navidad… ¿Te atreves a ser diferente?

Sobre Mery Make-Up (https://www.youtube.com/user/EscuelaMeryMakeUp)

MERY Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

Web: http://www.merymakeup.com

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

Blog: www.merymakeup.org

Twitter: https://twitter.com/MerySolans

Facebook: https://www.facebook.com/escuelamerymakeup

Instagram: http://instagram.com/merymakeup

Youtube: https://www.youtube.com/user/EscuelaMeryMakeUp

