Osaka ofrece un menú con sus sabores más exclusivos para despedir 2016

La noche del sábado 31 de diciembre, Osaka celebra la llegada de 2017 con los sabores más distintivos de su creativa carta. En un ambiente sofisticado y envueltos por su música cálida, el cliente podrá optar en diferentes y flexibles pasos de varios manjares de este ícono de la cocina nikkei sobre una selección de los 24 mejores platos de la carta. De esta manera, tendrá la posibilidad de degustar tiraditos, ceviches, sushi, tapas, platos principales y dulces postres en una propuesta que incluye Saint Felicien Nature de la Bodega Catena Zapata para el brindis, bebida sin alcohol y café.

Selección de platos para el Menú de Fin de Año

Otoshi

Edamame Grilled: edamame a la parrilla y salteado en salsa de ajo picante y salsa de soja con katsuobushi

Ceviches (a elección):

Clásico: pescado blanco, leche de tigre, ajíes, hierbas, con cebolla morada. Acompañado con lechugas y batata gleaseada

Kunsei Ceviche: Ceviche de pescado blanco, quinua, ikura, Nabo y ponzu ahumado.

Tiraditos (a elección):

Carpassion: salmón con miel de maracuyá y limón, con berro y phillo strips

Osk Tataki: salmón rosado sellado, salsa cítrica oriental, togarashi y negui

Nigiris (a elección):

Katsu: salmon, ralladura de limón y aceite de trufas

Crispy Rice: shari crocante, tartar de salmón en crema picante y polvo andino

Kobe Yuzu: kobe a la parrilla en salsa yuzu, negui y jengibre

Makis (a elección):

Acevichado: langostino furai y palta cubierto por un riquísimo ceviche de leche de tigre y togarashi

Nori Furai: salmón, langostino y philadelphia, envuelto en nori crocante con salsa de anguila

Sake Tartare: salmón, palta, negui con spyci-sour mayo

Terimaki: Langostino furai y philadelphia, cubierta de salmón, juliana de limón con salsa teriyaki

Tapas (a elección):

Shita-Yaki: shitayaki a la parrilla con salsa ponzu con huevas de trucha y verdeo a la parrilla

Tai Ebi: langostinos en salsa de puerros y curry rojo, servido con tempura y caviar rojo

Shiromi Brasa: pescado blanco con aceite de ajíes

Anticucho de Kobe: brochete a la parrilla con salsa de balsámico y trufas

Fondos (a elección):

Woks: arroz untuoso frito al wok con verduras y pescado o marisco o carnes

Shiromi Wrap: pescado blanco a la parrilla marinado en base de anticucho y leche de coco envuelto en hoja de bambú.

Tako Panca Miso: sabroso pulpo confitado y sellado a la parrilla en salsa de ají panca y miso

Pollo Tai: filet de pollo a la parrilla marinado con curry casero, salsa de leche de coco y maní con toque picante

Niku Kabayaki: Kobe a la parrilla salsa yuzu y mantequilla togarash

Sesame Sake: filet de salmón cubierto ajonjoli dorado y salsa sweet miso

Postres (a elección):

Suspiro Osaka: suspiro clásico aromatizado con lemongrass, servido con granita

Yuzu Cheesecake: con granita de pomelo y naranja, sobre cereales andinos crocantes

Volcán: Soufflé de chocolate con centro líquido y avellanas con helado artesanal de té verde

Menú con platos a elección, incluye, agua, café y Saint Felicien Nature para el brindis

Precio por persona: $2500

Dirección Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4775- 6964 / reservaspalermo@osaka.com.pe

Dirección Puerto Madero: Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 5352-0404 / reservasmadero@osaka.com.pe

Estacionamiento: Servicio de Valet parking

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12:30 a 16 y de 20 a 12hs, de Jueves a Sábados de 12.30 a 16 hs y de 20 a 12:30hs.

www.facebook.com/OsakaBuenosAires

http://www.osaka.com.pe/palermo/

http://www.osaka.com.pe/puerto-madero/

