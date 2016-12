Los cortes de pelo más demandados, en este momento, por las famosas

Daniele Sigigliano, experto en corte y director creativo de Blow Dry Bar Madrid, analiza los cambios de look tendencia de las famosas

Las tendencias en cortes de pelo cambian cada temporada, nos fijamos en las alfombras rojas, en las it girls y en las celebrities de renombre para inspirarnos en nuestro propio cambio de look. Famosas como Karlie Kloss, Kristen Stewart o Taylor Swift cambian constantemente de imagen mientras que iconos de estilo como Olivia Palermo mantienen siempre una misma estética capilar.

¿Cuál es el corte de pelo que más te favorece? De esto y de estilismo capilar sabe mucho Daniele Sigigliano, experto en corte y director creativo de Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es). En su centro de belleza ecofriendly, Daniele aconseja a sus clientas sobre los cortes de pelo que están de moda y que más favorecen a cada rostro y estilo, buscando siempre la conexión y experiencia directa con la naturaleza sin perder de vista el resultado más cool.

Los cortes de pelo más demandados según Daniele Sigigliano

– Taylor Swift: La cantante sabe que le sienta muy bien la media melena, explica el director creativo de Blow Dry Bar Madrid. En los últimos tres años nos ha seducido con los cortes más demandados: el “Swag” con un largo por los hombros y con mucho movimiento, el “Midi” con flequillo versátil, ladeado o raya en medio y, por último, el “Bob” recto a la altura de las mandíbulas. Eso sí, siempre con flequillo. ¡Un 10!

– Olivia Palermo: La reina del front row y el icono de estilo por excelencia ha estrenado corte de pelo “Midi”, una media melena que le permite jugar mucho con los peinados sin decir adiós a las coletas o trenzas. Luce además un sutil “Balayage” en tonos miel que le sienta espectacular. Y que esta de rabiosa tendencia.

– Lea Seydoux: La actriz apuesta por un corte de pelo “Lob”, una media melena que queda por encima de los hombros con la parte de la nuca ligeramente más corta. El experto en corte, Daniele Sigigliano, recomienda aportar mucha textura para que este tipo de peinado quede con más movimiento.

– Kristen Stewart: Está claro que no tiene miedo a los cambios, me encanta seguir sus transformaciones para inspirarme, afirma Sigigliano. Este año nos ha sorprendido con un corte “Pixie” con flequillo largo que le permite jugar con varios estilos: con tupé, con flequillo ladeado o engominado. Kristen Stewart es el claro ejemplo de “women meet the man”, luce un estilo masculino pero con mucha sensualidad si lo lleva con un buen maquillaje. Lo único que le cambiaría es el color, lo veo demasiado amarillo, ¡por un rubio platino!

– Karlie Kloss: La modelo es la pionera del corte “Chop” aunque ahora luce un corte “Swag” con capas más cortas en la zona del flequillo, una buena opción para este invierno para las mujeres amantes del pelo largo. Luce un corte de pelo demasiado casual con un color platino muy bonito.

– Diane Kruger: Una de las actrices con más estilo y que marca tendencia luce un look muy casual con su corte “Lob” sin mucho movimiento, esto le permite versatilidad con los peinados, aclara el director creativo de Blow Dry Bar Madrid.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid (www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

Datos útiles

BlowDryBar Madrid

C/Pelayo, 76

28004-Madrid

Teléfono: 910096594

Whatssap: 677629748

1 hora de parking gratis

· Web: http://www.blowdrybar.es

· Facebook: https://www.facebook.com/blowdrybar.hsc

· Twitter: https://twitter.com/Blow_Dry_Bar

· Instagram: https://www.instagram.com/bdbmadrid

· Google +: https://plus.google.com/+BlowDryBarMadrid

· Youtube: https://www.youtube.com/user/blowdrybarmadrid

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00