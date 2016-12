Curso Doula Natal Intensivo

Si tenés interés en acompañar a mujeres embarazadas, si el embarazo, la vida que nace y la fuerza y valentía de las madres te mueven un sentido de misión, la Formación de Doula Natal te brindará herramientas teóricas y prácticas que te permitirán realizar un abordaje integral, pudiendo acompañar, comprender y ayudar a las mujeres en ese proceso tan especial y único.



Ser Doula es acompañar, apoyar emocionalmente, motivar, inspirar fe y confianza; y transmitir recursos corporales y emocionales adecuados.



Una Doula Natal puede acompañar durante el embarazo y brindar apoyo durante el proceso del trabajo de parto y acompañar también durante el parto si hiciera falta. Incluso si el nacimiento fuera a través de cesárea programada. Trabaja de manera complementaria a la partera y a todo el equipo médico. Su foco está en el bienestar psico-emocional de la mujer y de su pareja si estuviera presente.



El curso intensivo de 2017 se realizará los días sábado 07 y domingo 08 de enero de 9:00 a 18hs. en el barrio de Belgrano, CABA, Bs. As., Argentina.

El curso es presencial y también se puede tomar a distancia en vivo por aula virtual.

En cada jornada habrá clases teóricas seguidas por clases prácticas donde podrán ejercitar las herramientas aprendidas. En total son 4 clases teóricas y 4 prácticas. Se brindará el material de lectura y de análisis.

En abril tendrá lugar la jornada de cierre, donde abordaremos todo el material impartido y haremos entrega del título y Certificación.

Duración: 2 días y una jornada en abril

Días: 07 y 08 de enero

Lugar:

Modalidad: Presencial o a distancia

http://proyectonatal.com.ar/

