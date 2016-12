VOLCOM CUMPLIÓ 25 AÑOS Y LO FESTEJÓ CON EL LANZAMIENTO DE UNA EDICIÓN LIMITADA DE ZAPATILLAS “LAS NINETY ONE”

A 25 años del nacimiento de Volcom, la marca internacional de action sport lanzó el nuevo modelo de zapatillas NINETY ONE de #VolcomFootwear.

La emblemática marca del diamante reconocida mundialmente por los deportes de tabla (surf, skate y snowboard), la música, el arte y todo el lifestyle que representa, cumplió 25 años y lanzó el nuevo modelo de zapatillas NINETY ONE, en honor a su año de nacimiento, para hombres, mujeres y pre adolescentes.

Para conmemorar su trayectoria y espíritu, las NINETY ONE, son la propuesta ideal para la calle y vienen en más de seis combinaciones de colores para hombres y mujeres. Acompañan el estilo de vida moderno que encarna el espíritu creativo de la cultura joven.

Acerca de Volcom : Volcom se establece en Argentina en el año 2009 como una licencia internacional produciendo prendas de moda, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños, a quienes ofrece ropa urbana, trajes de baño y denim, entre otros. Sus prendas no sólo facilitan el modo de vida, sino que aumentan la capacidad para vivirla.

