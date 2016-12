VOLVO ACOMPAÑÓ A LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MNAD EN EL EVENTO “SUNSET EN EL MUSEO”

El Museo Nacional de Arte Decorativo organizó un cocktail solidario y Volvo estuvo presente con sus modelos XC90 y XC60

La marca automotriz Volvo, con sus modelos XC90 y XC60, participó en el cocktail solidario “Sunset en el Museo”, organizado por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Decortativo –MNAD- . Con el fin de recaudar fondos para consolidar el Patrimonio Cultural Argentino, los presentes disfrutaron de una puesta de sol en los jardines recién restaurados del Palacio Errázuriz Alvear, el pasado martes 8 de noviembre.

Ditecar S.A., el importador oficial que comercializa Volvo en Argentina con showroom en Vicente López – Av. Libertador 1513 -, se unió al Sunset al aire libre y entregó tarjetas de membresía para poder acceder a su “Taste The New Volvo XC90”, una experiencia única para que todos sean protagonistas de la auténtica “elegancia sueca”.

El “Taste the New Volvo XC 90” es la oportunidad que ofrece la marca para experimentar un diseño que destila armonía, un lujo puro y sin estridencias, con seguridad avanzada y confort para los 7 ocupantes. Las últimas tecnologías y los mejores materiales, combinados con un diseño simple y humano detrás de cada detalle, son la máxima expresion del espíritu propuesto por Volvo para esta nueva etapa dentro de nuestro país.

El evento, que estuvo musicalizado por el DJ Micky Murray, se realizó en el Palacio Errázuriz Alvear, donde se encuentra instalado el MNAD. La magnífica residencia de principios de siglo XX fue el espacio ideal para que los asistentes comprobaran las características y funcionalidades del Volvo XC90 y XC60 en un ambiente agradable y descontracturado.

Desde su creación, la Asociación de Amigos del MNAD apoyó las actividades del Museo a través de la obtención de donaciones para la conservación de la residencia, sus jardines y sus colecciones. Lo recaudado en el evento será destinado a la puesta en valor del Museo.

ACERCA DE DITECAR

Ditecar es una empresa de origen chileno perteneciente al Grupo Ditec Automóviles, posicionada como la más importante dentro del segmento Premium automotriz de Chile con más de 50 años de experiencia en el mercado.

En la Argentina, Ditecar conforma una sólida combinación para impulsar el desarrollo de las marcas Jaguar, Land Rover y Volvo, y compartir las mejores prácticas ejercidas en cuestiones de ventas y servicio.

Ditecar cuenta con un concesionario de más de 500 metros cuadrados en la zona de Vicente López para Volvo, Jaguar y Land Rover.

Esto se complementa con talleres oficiales de Volvo y Land Rover en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de Gran Buenos Aires. En el interior del país, la presencia de estas marcas se extiende a las provincias de Santa Fe y Mendoza, con concesionarios integrales de ambas marcas.

