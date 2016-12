LE MOULIN DE LA FLEUR CELEBRA LAS FIESTAS CON UN PAN DULCE MUY ESPECIAL

Le Moulin De La Fleur la Boulangerie & patisserie francesa cien por ciento artesanal de Iván San Martin celebra las fiestas con un pan dulce muy especial. Una creación de los pasteleros realizada con productos orgánicos de primera calidad que se presenta en un original arty-box.

El arty box está pintado a mano, contiene un pan dulce grande artesanal de chocolate semi amargo y frutos secos orgánicos. Es el regalo ideal para empresas o para compartir en la mesa con amigos y familia ya que viene con un precio promocional de $350 pesos y se entrega a domicilio en todo el país.

Acerca de Le Moulin de la Fleur:

Fundada en 2014 por el modelo Iván San Martin logro posicionarse en pocos años como una de las mejores Boulangeries y Patisseries de la Ciudad de Buenos Aires. Se caracteriza por no salir de las recetas originales y de esa forma brindar a sus clientes lo mejor de Francia.

Le Moulin de la Fleur

Talcahuano 888

Av Pueyrredon 1824 Recoleta.

https://www.facebook.com/moulindelafleur/

Like

0

Thanks!

You've already liked this