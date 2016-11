UGO SANTINI Y SU COLECCIÓN DE PRENDAS URBANAS

Ugo Santini, la reconocida marca de carteras y accesorios, ha sumado a su colección una línea de ropa casual. Esta línea tiene la particularidad de incluir prendas realizadas en telas nobles y diseños cuidados que se destacan por su sobriedad y buen gusto.

Camperas, Sacos, Blazer, camisas, blusas, pantalones que brindan la posibilidad de armar distintos conjuntos completando el look con las carteras que hicieron famosa a la marca.

www.ugosantini.com.ar

Facebook: @ugosantinioficial

Instagram: @ugo.santini

Like

0

Thanks!

You've already liked this