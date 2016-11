GoodEnergy se expande al mercado de las luminarias

Con un crecimiento de ventas en fuerte ascenso (el doble) en el último semestre de este año, la empresa platense focalizada en las energías solares GoodEnergy, abre y expande su mercado hacia una nueva inversión nacional con las luminarias de LED Allwit: de 99% de producción por y para argentinos, completamente ecológicas.

Allwit es un emprendimiento joven, que tiene por objeto crear y desarrollar tecnologías que permitan el cuidado del medio ambiente, estableciendo un nuevo estándar de habilidad y rendimiento, con novedosos diseños que promueven la eficiencia energética.

Las lámparas LED Allwit permiten lograr reducciones importantes en el consumo de energía, además de una ausencia total de emisiones de CO2, en comparación con las bombillas incandescentes equivalentes. Asimismo, el ciclo de vida es de mínimo, de 50.000 horas (en comparación con 8.000 horas de las bombillas CFL y 1.200 horas de las luces incandescentes) disminuye la necesidad de reemplazar las bombillas, y esto se traduce en una menor cantidad de desechos.

Enteramente producidos en la Argentina, las luminarias son completamente ecológicas: es decir que tienen 0% de plomo, 0% de mercurio y son 100% reciclables. Además ofrecen un ahorro de hasta un 90% de consumo de energía y una vida útil de 100.000 horas (20 años de uso aprox.). Además, llegan con tal alto nivel de competitividad que hace que no necesiten protección arancelaria.

Desde estas modernas luminarias, Allwit junto a GoodEnergy trabajan para crear un mundo mejor, más agradable desde lo estético, pero con un profundo compromiso hacia el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y la eficiencia energética.

www.goodenergy.com.ar

www.allwit.com.ar

Like

0

Thanks!

You've already liked this