Los beneficios del labial rojo by Mery Make Up

Los secretos de la barra de labios roja, la más utilizada por las mujeres

Como cura de un mal día, para vernos guapas frente al espejo, para pasar por alto una mala noche y esa sensación de mala cara, el labial rojo siempre levanta cualquier look y se impone a cualquier situación. María Soláns, maquilladora de celebrities y directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), asegura que maquillando los labios de rojo podemos afrontar la jornada con motivación, optimismo, energía y más actitud.

¿Cuáles son los beneficios del labial rojo?

– Disimula ojeras.

– Aporta aspecto de buena cara al instante.

– Es apto para un look de día y de noche.

– Es uno de los básicos de neceser de cualquier mujer.

– Favorece a todo el mundo, dependiendo de la gama de tonos.

¿Qué tono de rojo te favorece más?

María Soláns explica que existen gamas de rojos que favorecen más a unas mujeres que a otras. Además de seguir este esquema, la maquilladora profesional aconseja probar en casa hasta que encuentres el tono de rojo que más te favorece.

– Morenas y Granny Hair: El rojo pasión de toda la vida, el rojo en su tonalidad más potente.

– Rubias: Les favorece el rojo más clarito, en concreto la gama de los rojos tomate.

– Pelirrojas: Los rojos anaranjados.

– Castañas: Los rojos granate con tonalidad vino.

Tips de experta Mery Make Up para maquillar los labios de rojo

– Prueba con una prebase de labios fijadora o aplica al final un lápiz de cera para que el labial no se agriete.

– Nutre los labios antes de maquillar con un bálsamo.

– Delinea y rellena los labios previamente con un lápiz del mismo tono. De esta manera conseguirás que el labial rojo dure más y no se escurra por las líneas y comisuras.

– Aplica el labial con un pincel y no directamente de la barra para conseguir un efecto más pulido y unos labios bien dibujados.

– ¿Exceso de labial? Evita que se manchen los dientes chupando el dedo índice y retirarás el exceso de labial rojo.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com/escuela/curso-de-automaquillaje)

Mery Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this