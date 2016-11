Los hashtags de moda sobre técnicas de coloración capilar

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar, te cuenta cómo realizar cada estilo

#Balayage, #HairContouring, #Babylights, #GrannyHair, #RoseGold y ahora… #Tigereye. ¿De qué estamos hablando? El estilismo capilar y la coloración del cabello están más de moda que nunca, las tendencias y los hashtags de las últimas temporadas así lo corroboran. Las técnicas de coloración más originales llaman la atención del público y se viralizan a través de las redes sociales. ¿Te gustaría conocer todos los secretos sobre los hashtag capilares de moda?

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es), nos da las claves y los tips de cada técnica. Los profesionales y expertos capilares que trabajan en su peluquería orgánica saben adaptar cada tendencia en coloración a las necesidades, características, gusto y estilo de cada clienta que pasa por su salón del barrio de Las Salesas.

1. Tigereye: Esta tendencia capilar se inspira en los colores del “tigereye” u ojo de tigre, una piedra semi preciosa en tonos marrones y bandas doradas con reflejos tornasolados. La técnica es similar a la del Balayage obteniendo un resultado muy natural en la melena. Para realizarla, se aplica el tinte a mano alzada combinando reflejos color caramelo con una base cálida o color chocolate oscuro.

2. Rose Gold: Celebrities como Ellie Goulding, January Jones o Sienna Miller han lucido reflejos Rose Gold. Esta tendencia capilar se combina con una base platino dando como resultado un rubio platino que tira a rosa empolvado, fundiéndose ambos tonos hasta crear el Rose Gold.

3. Hair Contouring: Esta técnica capilar se aplica con pincel a mano alzada con la ayuda de una paleta, de la misma forma que lo hacen los pintores. Se resaltan los contornos del cabello, jugando hasta con cuatro colores diferentes a la base natural del pelo, creando luces y sombras en armonía con el rostro.

4. Granny Hair: El gris platino efecto canoso es otro de los hashtag capilares más utilizados en las últimas temporadas. Este tono se consigue decolorando la melena, usando un tono especial para eliminar los tonos amarillentos y de esta manera crear una escala de sombras que vaya desde el blanco o plateado hasta llegar al gris.

5. Balayage: En sus inicios, esta técnica se utilizaba para barrer el color sin que fuera tan agresivo para el cabello como es una decoloración completa. La tendencia que hoy en día conocemos como Balayage es una técnica para iluminar la melena de manera personalizada y muy natural.

6. Babylights: Antes del Balayage, hablábamos de las Babylights. Estas mechas siguen siendo tendencia ya que aportan brillo y luz a las melenas más planas y homogéneas. Son mechas muy finas que parten desde la raíz con varios tonos más claros que la base y su objetivo es imitar los reflejos naturales que aparecen en la melena cuando nos exponemos al sol.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid (www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

Datos útiles

BlowDryBar Madrid

C/Pelayo, 76

28004-Madrid

Teléfono: 910096594

Whatssap: 677629748

1 hora de parking gratis

· Web: http://www.blowdrybar.es

· Facebook: https://www.facebook.com/blowdrybar.hsc

· Twitter: https://twitter.com/Blow_Dry_Bar

· Instagram: https://www.instagram.com/bdbmadrid

· Google +: https://plus.google.com/+BlowDryBarMadrid

· Youtube: https://www.youtube.com/user/blowdrybarmadrid

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this