Guido Cicioni acerca sabores del Sudeste Asiático a BENAIM

El lunes 5 de diciembre a partir de las 18 horas, BENAIM invita a disfrutar sabores del sudeste asiático de la mano del chef invitado Guido Cicioni. Por una única vez, el ya conocido espacio de cocina callejera judía en Palermo da lugar a aromas y sabores propios de esa subregión de Asia para vivir una noche diferente a través de tres imperdibles platos que podrán ordenarse de manera individual.

Es una deliciosa propuesta, que también incluye opciones vegetarianas, toma el nombre de Noche del Sudeste Asiático en BENAIM y se degusta junto a cerveza artesanal tirada y refrescante coctelería ofrecida desde su food truck estacionado en su patio principal.

Platos de Noche del Sudeste Asiático en BENAIM

Baos (pancitos al vapor o steamed buns)

De ternera desmechada + criolla picante + pepino encurtido + cilantro y acompañan batatas fritas.

Entrañita Bulgogi

Entraña + ginger scallion sauce + espinacas + pickles de repollo

Ensalada de col china y camarones (con opción veggie)

Akusay + Camarones + Duraznos + Rabanitos + Vinagreta de sésamo + Castañas

Noche del Sudeste Asiático en BENAIM: ofrecidos únicamente 5 de diciembre de 2016 desde las 18 horas. Chef invitado: Guido Cicioni. Valor de los platos: entre $100 y $175 pesos.

BENAIM

Dirección: Gorriti 4015, Palermo.

Teléfono: 4864-3405

Horario: Lunes a jueves de 18 a 00:30hs.

Viernes de 18 a 3:00hs

Sábados de 12:00 a 3:00hs.

Domingos de 12:00 a 00:30hs.

Facebook: /Benaimba

Instagram: Benaimba

