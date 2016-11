Deslumbra en Navidad con una mirada más joven y luminosa

Rocío Bosque Estética recomienda el tratamiento Deluxe ProCollagen de Cellcosmet para rejuvenecer e iluminar el contorno de los ojos

Dicen que la mirada es el espejo del alma, es la principal preocupación de las mujeres en temas antiedad, y es la primera zona que sufre los signos del paso del tiempo. La zona del contorno de los ojos es extremadamente frágil y sensible, la más delicada del rostro. Se trata del área con menor cantidad de glándulas sebáceas, colágeno y elastina. Además, a todo esto hay que sumarle el continuo movimiento de sus músculos teniendo en cuenta que realizamos alrededor de 10.000 parpadeos diarios.

La piel que rodea los ojos necesita tratamientos que combinen alta eficacia de resultados con una amplia tolerancia para responder, además de a sus exigencias antiedad, a su sensibilidad. Para conseguir una mirada más joven y luminosa esta Navidad, Rocío Bosque Estética (www.rociobosque.com) recomienda el tratamiento Deluxe ProCollagen de Cellcosmet. Se trata de un método único y espectacular con efecto inmediato antiedad, antibolsas y antiojeras.

¿Cómo funciona ProCollagen de Cellcosmet?

Sueros ultra eficaces con base celular, son unos auténticos “Arquitectos de la Piel”. Su diferencia radica en su composición e ingredientes elegidos de forma científica para lograr unos resultados globales en reestructuración y firmeza. Además, conseguimos un efecto aclarador y anti manchas de forma inmediata, unifica y rejuvenece.

El procedimiento tiene un efecto múltiple en el contorno de los ojos: hidrata e ilumina la piel, reduce las ojeras y las bolsas, además proporciona una acción relajante muscular, lo que elimina los signos de fatiga, alisa las arrugas y las líneas de expresión de alrededor de los ojos. El tratamiento ProCollagen consigue restaurar el contorno de los ojos en tan solo una hora gracias a sus células biointegrales estabilizadas activas, sus efectos se acumulan en el tiempo.

– Revitaliza intensamente la delicada piel del contorno de los ojos gracias a sus componentes celulares. Células biointegrales estabiliazadas al 15% obtenidas con su método exclusivo. (Cellcosmet TM)

– Atenúa visiblemente y previene las arrugas, las patas de gallo y relaja los párpados, por otros activos como el colágeno y la elastina de bajo peso molecular resultando una absorción óptima.

– Nutre y protege de manera duradera la epidermis expuesta y frágil del contorno de los ojos.

Por su complejo HydraProtect y Extracto de Matricaria chamomilla.

– Alisa el contorno de los ojos asegurando un nivel óptimo de hidratación de la epidermis.

¿Qué resultados se obtienen en la mirada con ProCollagen de Cellcosmet?

– Las arrugas y finas líneas de expresión del contorno de los ojos se atenúan con efecto inmediato.

– El resultado es una mirada más luminosa y rejuvenecida.

– El contorno de los ojos luce relajado, suave y tonificado.

– Frena y reduce visiblemente el aspecto de imperfecciones pigmentarias en la zona.

Paso a paso ProCollagen de Cellcosmet:

1. El tratamiento comienza preparando la piel. Desmaquillamos con Gentle Cleanser, lo extendemos sobre dos discos de algodón humedecidos previamente con agua desmineralizada, bombeamos hasta eliminar restos de maquillaje y finalizamos aclarando con compresas de agua fría.

Tonificamos con Ultrasonic Lotion específica, de acción electrolítica que produce un mini-peeling biológico, estimula y tonifica.

2. Fase de tratamiento. Aplicamos unas gotas de Elasto-Collagen de acción ultra intensiva. Seguidamente, colocamos y adaptamos la mascarilla Matrice de Collagène Ultra Pur, evitaremos la formación de burbujas, y la humedecemos con Sérum Pro Collagen Yeux. La dejamos en exposición durante 20-30 minutos.

3. Retiramos cuidadosamente la mascarilla y aplicamos la crema Cellular Eye Contour. Revitaliza, hidrata, aporta efecto rejuvenecedor, previene aparición de arrugas, patas de gallo y evita la flacidez en los párpados.

Tiempo de duración del tratamiento: 45 minutos

Rocío Bosque Estética recomienda hacer un tratamiento de 4 sesiones 1 por semana.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

