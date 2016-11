Edición limitada de cocktails especiales en Portezuelo

Durante noviembre y diciembre, la barra de Portezuelo presenta 10 creaciones especiales para celebrar el cierre del año disfrutando mezclas a base de destilados de calidad superior. Entre ellos se presentan clásicos reversionados, de autor y nuevos cocktails ideales para acompañar sus exquisitas tapas gourmet y reunirse con amigos para comenzar a despedir 2016.

Entre las nuevas creaciones, el bartender Francisco Cameroni distingue Basile Patrón, donde la albahaca fresca perfuma y da un toque de sabor a un cocktail que también mezcla Hesperidina (licor de naranja), jugo de limón, syrup y la calidad del tequila Patrón Silver. Por su lado, la versión del Maker’s Mark Collins se distingue por emplear ese excelente bourbon que junto al jugo de limón, el syrup y soda batidos presentan un bebida refrescante para los amantes del whisky. Para quienes gustan del Cuba Libre, Portezuelo invita a probar Vainilla Ron Cola para el cual utiliza Ron Botran con 18 años de añejamiento. También sobresale el trago de autor Margarita Jalisco, a base de tequila Patrón Silver Triple sec, pulpa de maracuyá, syrup y jugo de naranja con garnish de chile jalapeño, que aporta una sensación picante al inicio que luego será refrescada por la bebida. Y si la preferencia una bebida con vodka se sugiere Mango Breeze, con Vodka Finlandia mango, jugo de cramberry y gaseosa pomelo.

A ellos se les suman otras cinco sugerencias de la barra que son acompañadas con exquisitas tapas y platos pensados para compartir que incitan a reunirse con amigos, brindar por el año que se está yendo y compartir las expectativas para 2017.

Horario: Domingos a Jueves de 18:00 a 4:00. Viernes y Sábados de 18:00 a 5:00.

Cocina: abierta todos los días hasta las 3:00am.

Dirección: Vicente Lopez 2160, Recoleta, Buenos Aires

Tel: 4806-9462 / portezuelo@portezueloweb.com

Medios de pago: Efectivo, tarjetas Visa

https://www.facebook.com/PortezueloBar

Twitter: @PortezueloBar

http://www.portezueloweb.com/

