“Vamos a salir”, la nueva propuesta de la segunda Semana de la Incontinencia en Argentina

Impulsada por la marca Plenitud, de Kimberly-Clark, tendrá lugar del 3 al 10 de octubre y busca crear conciencia de una problemática cada vez más común en las personas mayores de 45 años.

Buenos Aires, septiembre de 2016.- Bajo el lema “Vamos a salir” se celebra, por segundo año consecutivo, una nueva edición de la “Semana de Concientización sobre la Incontinencia” en Argentina, que tiene como objetivo eliminar los tabúes existentes sobre esta temática que afecta a más de 1,5 millones de adultos en el país.

La iniciativa, promovida por Plenitud, la marca experta en incontinencia de Kimberly-Clark, se desarrollará del 3 al 10 de octubre con actividades que invitarán a “salir” y no aislarse.

“Por segundo año consecutivo quisimos llevar adelante esta iniciativa con nuestra marca Plenitud, con el objetivo de continuar dándole visibilidad a una problemática silenciosa que aísla a quienes la padecen, y para la cual existen soluciones para seguir manteniendo un estilo de vida en plenitud”, destacó Carolina Tacco, Brand Manager de Feminine & Adult Care de Kimberly-Clark Argentina.

La agenda estará disponible en la fanpage de la marca (www.facebook.com/plenitudoficial) y en la página web www.viveplenitud.com, e incluirá la posibilidad de participar por entradas e invitaciones para actividades vinculadas con el ocio, la salud o el intercambio social. También se incluirán sorteos de bicicletas urbanas y otros objetos que invitan a mejorar la calidad de vida, siempre al aire libre.

Asimismo, durante la “Semana de Concientización sobre la Incontinencia” se dispondrá de un espacio de consulta médica: la Dra. Sandra Miasnik –médica ginecóloga especialista de Plenitud– responderá a través de un video las consultas que, en carácter anónimo, puedan extender los usuarios en el site www.viveplenitud.com/semanadelaincontinencia. También, dentro de la misma web, se encontrará disponible la posibilidad de solicitar una muestra gratis de los productos de Plenitud, con el fin de acercarles soluciones a todos aquellos que sufren incontinencia.

Como cierre de la semana, el lunes 10 de octubre, se realizará una charla de amigas junto a la ex modelo y facilitadora, Tini de Bucourt, y a la doctora Sandra Miasnik bajo el título “cómo salir ganando”. La charla abordará la importancia de sentirse protegido y en bienestar para seguir manteniendo un estilo de vida pleno. 30 mujeres podrán participar de este evento, para lo cual deberán inscribirse con nombre completo y DNI a través del Facebook de la marca.

Incontinencia, una temática de muchos

Según se desprende de un estudio impulsado por Kimberly-Clark y realizado por la consultora GFK, un 46% de las personas tiene incontinencia en su versión leve, un 26% moderada y un 27% fuerte. Se trata de una afección con el doble de frecuencia en las mujeres que en los hombres: en la actualidad, hasta una de cada tres mujeres mayores de 45 años la experimenta. En mujeres se produce a una edad más temprana y de manera progresiva, siendo su principal causa la menopausia o el prolapso. Los hombres, en cambio, suelen encontrarse con este problema de forma repentina y a mayor edad. En ambos casos, a medida que disminuye el nivel de actividad, la capacidad de control también es menor.

