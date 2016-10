Estudio Khroma: Comunicación en Prenda a través del diseño de estampados y raports exclusivos

Buenos Aires, Octubre 2016. Estudio Khroma, diseño de estampados y raports exclusivos, para aplicar en todo tipo de superficies, se presenta y da a conocer sus servicios, método de trabajo y proyección a futuro.

El Estudio nace en el año 2003 y desde entonces se dedica a ofrecer un servicio de diseño de estampados y raports exclusivos, para aplicar en todo tipo de superficies y productos de moda, textil, decoración, arquitectura y diseño industrial. Se trata de una propuesta destinada a empresas que necesiten de asesoría e ideas nuevas, que prefieran contar con un equipo externo para trabajar en esta área, o que la demanda no les permita ocuparse al 100% de esta tarea.

En cada trabajo, el principal objetivo de sus fundadoras Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías, (ambas diseñadoras gráficas), es darle una identidad propia a cada marca a través de un diseño basado en la investigación de tendencias, para que cada producto pueda tener su sello distintivo. En todos los casos lo que se busca es incorporar al proceso creativo de la prenda un traductor de imágenes gráficas.

Por esta razón, la “Comunicación en Prenda” es la principal actividad del Estudio, donde se trabaja a partir de la investigación de tendencias y en cada diseño, para poder comunicar el concepto de la temporada de una marca, con imágenes que la complementan. Es por ello, que quienes eligen a Estudio Khroma comprenden que a través de la estampación, una prenda básica puede llegar a convertirse en una pieza de culto, gracias a los motivos gráficos que se le aplican.

En cuanto al método de trabajo, una vez aprobado el boceto del diseño por el cliente, se preparan los originales para la producción industrial, separando los colores, creando los tramados, y armando el raport. Todo este procedimiento va acompañado de la ficha técnica en la que se contemplan las especificaciones correspondientes para la producción, ubicación en la prenda, combinación de colores y paletas, sistema de impresión, tipos de tinta, y selección de técnicas especiales.

“A futuro proyectamos el crecimiento en la asesoría textil y la apertura de esta consultoría a nuevos mercados: empresas de todo tipo de rubros, más allá del de indumentaria. Ya que el servicio que ofrecemos puede ser aplicado en todo tipo de superficies y productos tanto de moda y textil, como de decoración, arquitectura y diseño industrial. Por eso es que nos proponemos expandir el servicio para abordar nuevos campos, pero siempre bajo el mismo concepto de comunicar a través de los productos”, cuentan Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías, Fundadoras de Estudio Khroma.

Acerca de Estudio Khroma

Fundado por las diseñadoras gráficas Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías, egrasadas de la Universidad de Buenos Aires, y con una trayectoria de 13 años, el principal servicio que brinda el Estudio es el diseño de estampados y raports exclusivos, para aplicar en todo tipo de superficies y productos de moda, textil, decoración, arquitectura y diseño industrial. En cada trabajo se prioriza el buscar una identidad propia a cada marca a través de un diseño basado en la investigación de tendencias, para que cada producto pueda tener su sello distintivo. Hoy el Estudio cuenta con una amplia cartera de clientes que incluye reconocidas marcas en el mercado, y proyecta a futuro expandirse a nuevos rubros, más allá del de indumentaria. Para más información www.estudiokhroma.com

