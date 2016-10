Fuera manchas faciales con Rocío Bosque Estética Avanzada

Lo último en tratamientos faciales para eliminar definitivamente las molestas y feas manchas de la cara

¿Por qué aparecen las manchas en la piel?

Las manchas pigmentarias se forman por una hipersecreción y mala distribución de la melanina. Ésta es una defensa natural de nuestra piel frente al sol y la causante, por lo tanto, de las anti estéticas manchas marrones que tanto envejecen la piel. Aproximadamente el 63% de las manchas pigmentarias son debido a las exposiciones solares.

Existen otros factores que también influyen en la aparición de manchas:

– El proceso de envejecimiento natural de la piel, las manchas pigmentarias aparecen progresivamente afectando a más del 90% de mujeres mayores de 50 años.

– La predisposición genética, ciertos grupos étnicos tienen más tendencia a la aparición de manchas.

– Desarreglos hormonales: El 24% de las manchas se deben a desajustes hormonales producidos por el embarazo.

– La píldora anticonceptiva: Las manchas aparecen en algunas mujeres que toman anticonceptivos y además se potencian si toman el sol.

– La ingesta de ciertos medicamentos como los antibióticos también favorece la aparición de manchas.

– Pacientes con tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

– Hipertoxicidad de las células: Aplicación de perfumes, aceites esenciales y, enseguida, exponernos al sol.

¿Qué tipos de manchas aparecen en la piel?

Las epidérmicas son más superficiales, se obtienen con los tratamientos mejores resultados y, también, son las más comunes. Por su parte, las dérmicas son las más difíciles de tratar. Para diferenciarlas, en Rocío Bosque Estética Avanzada utilizamos la lámpara de Wood para definir qué tratamiento vamos a aplicar al cliente. Todos con unos resultados espectaculares.

Tratamiento anti-manchas en Rocío Bosque Estética Avanzada

El tratamiento consiste en una combinación de sesiones en cabina con productos biológicos, todos respetuosos con la piel. Con este tipo de productos evitaremos el efecto rebote y además conseguiremos una piel fuerte y sana. El tratamiento en cabina se potencia con un tratamiento en el domicilio que necesita la implicación de la clienta para conseguir objetivos.

Tratamiento en cabina anti-manchas

La metodología de Rocío Bosque Estética (http://www.rociobosque.com) consiste en la combinación de un enfoque clínico de los tratamientos estéticos, unos ingredientes puros, concentrados y en su estado natural, y protocolos y procedimientos innovadores y rigurosos, con cosmética de calidad con resultados espectaculares.

En primer lugar se realiza un diagnóstico para valorar el estado de la piel y planificar el tratamiento. Estos tratamientos se diseñan en Rocío Bosque Estética Avanzada de una forma personalizada de ahí que el número de sesiones varíe dependiendo de la persona, pero suelen oscilar en unas ocho sesiones. A continuación, se exfolia la piel para eliminar los excesos de células amalgamadas.

Los exfoliantes que utilizamos son químicos: mezclamos ácidos de frutas como el extracto de manzana o de caña de azúcar, con los mejores productos biológicos por sus múltiples propiedades y beneficios. Además de la exfoliación, aportamos a la piel hidratación, estimulamos la renovación celular, devolvemos la luminosidad, difuminamos las arruguitas, atenúa las cicatrices. Con este tratamiento no solo se eliminan las manchas sino que la piel se vuelve más luminosa y bonita.

El tratamiento de cabina incluye una loción de Alpha Kérato-Réguladora.

Tratamiento en el domicilio:

El tratamiento en casa contiene: leche desmaquillante, loción tratante PH50, suero y crema hidratante:

1. Leche desmaquillante para preparar la piel antes de la crema hidratante: La hidratante y antioxidante pieles envejecidas “LAIT EV” Biologique Recherche es una leche de tratamiento para las pieles envejecidas, faltas de tonicidad y/o desvitalizadas. Elimina las impurezas y los restos de maquillaje evitando la deshidratación cutánea y el envejecimiento prematuro. Además estimula la regeneración celular a la vez que aporta luz a la piel. Es una leche que suaviza la epidermis aportándole un aspecto aterciopelado y actuando contra los radicales libres.

Modo de aplicación:

1. Aplica una pequeña cantidad de LAIT EV en la palma de la mano (una avellanita) y mediante masajes circulares limpia el rostro, cuello y escote.

2. Retira con una esponja húmeda o algodón.

3. Después utiliza la Loción P50 aconsejada.

Composición

– Agentes hidratantes y regenerantes: Oligopéptidos Celulares

– Agentes antioxidantes: Vitamina E (Tocoferol)

2. Loción tratante calmante pieles finas sensibles y reactivas “P50W” Biologique Recherche: Se trata de una loción tratante indicada para pieles finas y/o sensibles. Esta loción P50W exfolia suavemente equilibrando el PH cutáneo y regulando la secreción sebácea. Lotion P50W mejora la calidad de la piel y fortalece los tejidos. Potencia la acción de los productos que se aplican a continuación.

Modo de aplicación:

1. Tras la aplicación de la leche tratante limpiadora, impregna un algodón con Lotion P50W y aplícalo sobre la cara, cuello y escote mediante pequeños y suaves toquecitos y siempre sin arrastrar. Utilízalo día y noche. Evita el contorno de los ojos.

Composición

– Agentes exfoliantes y purificantes: Alfa-Beta-Poli Hidroxiácidos

– Agentes equilibrantes y sebo-reguladores: Extracto de Rábano Blanco, Extracto de Bardana

– Agentes calmantes y anti-bacterianos: Niacinamida (Vitamina B3)

– Agentes fortalecedores y estimulantes de la micro-circulación: Guindilla Roja, Extracto de Árnica

– Agente hidratante y anti-edad: Factor Natural de Hidratación (MNF)

3. Crema anti-manchas aclarante hidratante pieles manchadas “PIGM 400” Biologique Recherche: Es una crema anti-manchas que aclara, protege e hidrata las pieles que presentan manchas pigmentarias o con tendencia a éstas. Creme PIGM 400 tiene una fórmula libre de ácidos. Actúa bloqueando el mecanismo de la melanogenesis e impide la aparición de nuevas manchas. Aclara las ya existentes.

Truco de Rocío Bosque Estética Avanzada:

Para prevención de manchas utilizar de día la Creme PIGM 400 y de noche el tratamiento habitual.

Modo de aplicación:

1. Después de la leche y la loción P50 aconsejada, aplicar una pequeña cantidad de la crema PIGM 400 sobre la totalidad del rostro, cuello y escote.

2. La crema PIGM 400 puede utilizarse mañana y noche.

Composición:

– Agentes reguladores y bloqueadores de la melanina: Extracto de brotes jóvenes de Berro, Extracto de Pulpa de Ciruela, Genisteína pura derivada de la soja.

– Agentes protectores e hidratantes: Extracto de Wasabi, Derivados de la Vitamina E, Polisacáridos.

4. Serum “PIGM 400” Biologique Recherche:

Modo de aplicación:

1. Después de la utilización de la leche limpiadora y la loción P50 aconsejada, aplicar unas gotas de Serum PIGM 400 sobre escote, cuello, cara y contorno de los ojos antes de la aplicación de la crema de tratamiento.

2. También se pueden mezclar unas gotas de Serum PIGM 400 con la crema habitual.

Composición:

– Agentes blanqueantes y aclarantes: Extracto de brotes jóvenes de Berro, Extracto de pulpa de Ciruela, Genisteína pura derivada de la Soja, Péptido sintético a base de Cromanil Palmitato, Péptido Biomimético, Extracto de Lys de Mar, Extracto de Helecho de Mar VITAMINA Y E.

– Agentes protectores: Extracto de Wasabi, Antioxidante anti-ROS y anti-RNS.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this