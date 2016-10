Happy hours, cenas y una amplia variedad de bebidas se disfrutan al aire libre en Portezuelo

Sobre la ancha vereda de la calle Vicente López, Portezuelo se convierte en un destino ideal para distenderse al aire libre en el corazón del barrio Recoleta durante esta primavera.

Con capacidad para 30 personas, en mesas de madera rodeadas de cómodas sillas de mimbre y bajo el resguardo de amplias sombrillas, se disfrutan todas las propuestas del conocido bar: una de las barras más completas de la ciudad, coctelería clásica y de autor y una sabrosa cocina creada en especial para acompañar con su rica variedad de bebidas.

Durante el atardecer, todos los días de 18 a 21 horas, es el momento oportuno para aprovechar su happy hour. Durante estas tres horas de felicidad se puede degustar una selección de 2×1 en cocktails, cervezas, whiskys, vinos, espumantes y bebidas sin alcohol junto a una sabrosa variedad de platos para picar.

Para cenar, se pueden optar por tapas como Bruschetta de calamarettis sellados al hierro con mezcla de tomates marinados y Taco de alambre con carne de cerdo en barbacoa, cebolla, pimientos al hierro, acompañados de 3 tortillas, guacamole y lima, o platos pensados especialmente para compartir como la Degustación de Tapas que incluye muzzarelitas en milanesa, bruschetta de cebollitas con queso brie, philadelphia roll, pincho de lomo, langostinos rebozados y roll vegetariano o la Triología de Pinchos con sus versiones de lomo y panceta, de pollo marinados y de langostinos. Además, también hay opciones de platos de fondo como Pesca del día, cous cous mediterraneo y mousseline de cebolla, entre otras delicias.

Y la propuesta no se limita a esto, la velada continúa hasta largas horas de la madrugada junto a buena música y una extensa variedad de bebidas, como los cocktails Caipiroska de pomelo, con vodka Wyborowa, Campari, pomelo y azúcar, Black Mojito creado con licor Jagermeister, menta fresca, limón, syrup y soda o Ginger Honey Sour una mezcla de whisky Ballantines, miel, jengibre y jugo de limón, más de 35 etiquetas de cerveza, entre otras.

Horario: Domingos a Jueves de 18:00 a 4:00. Viernes y Sábados de 18:00 a 5:00.

Happy hour todos los días de 18 a 21hs

Cocina: abierta todos los días hasta las 3:00am.

Dirección: Vicente Lopez 2160, Recoleta, Buenos Aires1

Tel: 4806-9462 / portezuelo@portezueloweb.com

Medios de pago: Efectivo, tarjetas Visa

https://www.facebook.com/PortezueloBar

Twitter: @PortezueloBar

https://www.instagram.com/portezuelobar/

http://www.portezueloweb.com/

Like

0

Thanks!

You've already liked this