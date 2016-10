Música en vivo y cocktail de bienvenida para las madres en PICHON

PICHON invita a festejar el Día de la Madre durante la cena del próximo sábado 15 de octubre en su exclusivo y acogedor salón con una imperdible vista al río. Al inicio de la noche, las madres serán agasajadas con un cocktail de cortesía creado en especial para esta fecha. Además, para sumar calidez a la noche, los presentes disfrutarán de los sonidos del jazz-lounge interpretados en vivo por la cantante Florencia Labougle e Ignacio Arroche, en guitarra acústica.

Para esta celebración, la creativa barra del restaurante diseñó Lady in Rose, una mezcla pensada en base a las preferencias de los paladares femeninos que mezcla gin, infusión de jazmin, pulpa de pera, espumante, gotas de licor de cassis y se decora con frambuesas.

Luego de esta recepción, durante la amena cena se continuarán disfrutando más opciones de coctelería, una sabrosa cocina con raíz en la escuela clásica francesa, con presencias de las cocinas italiana y española, y una original propuesta de vinos con gran personalidad.

Cena del sábado 15 de octubre, Día de la Madre, obsequio de un cocktail de bienvenida para las madres de familia. Música en vivo.

Dirección: Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre

Reservas: 4871-4363 reservas@pichon.com.ar

Horarios: de Martes a Sábados a partir de las 19 horas

Medios de pago: efectivo y todas las tarjetas

http://pichon.com.ar/

https://www.facebook.com/pichonrestaurante

https://www.instagram.com/PichonCocinaRefugio/

https://twitter.com/PichonNordelta

