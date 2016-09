Sabores de Low 646 al aire libre

La terraza de Low 646, el exclusivo nigth club del Bajo Belgrano, invita a vivir las noches de primavera bajo las estrellas junto a su exquisita cocina de mercado, su moderna coctelería y buena música.

Este espacio al aire libre acompaña el pensado diseño del lugar: está ambientado con decks de madera, sus mesas y sillas de hierro estás rodeadas de vegetación y se impone una gran barra. De esta manera, estos elementos crean un espacio chic que incita a relajarse y a disfrutar las veladas cálidas hasta altas horas de la madrugada.

En sus mesas, puede disfrutarse la cocina del chef Alejandro Goñi, comenzando por entradas como Vegetales de temporada presentados en distintas cocciones junto a verdes orgánicos On fire con ieiras gratinadas, pulpo al grill, langostinos al curry y tiradito de salmón, el cual, como su nombre lo indica, se sirve encendido. Entre los principales, puede optarse por Salmón a la plancha con remolacha asada, brócoli y verdes o Ojo de bife marinado con huevo de campo, batata cubierta de mandioca crocante y queso de cabra, entre otros. Para el cierre, el Flan de maracuyá con crocante de coco y bretona de limón puede ser una alternativa para pedir solo y Probame – Pedime – Disfrutame , que incluye bombón de Campari, esponja de naranja, barra de chocolate, macarrón de frutilla, marshmallow de jengibre, bombón de fruta, vodka y ananá, es una alternativa para compartir entre dos.

Su moderna propuesta de su barra estimula a beber cocktails para acompañar la cocina pero también para continuar la noche luego de la cena escuchando buena música. Entre las variadas sugerencias del equipo de bartenders encabezados por Antonella Bertón propone Zafiro de Mar que mezcla Bombay Sapphire, Martini del mar, néctar de sauco, albahaca y apio, soda de lima Limón, El Rubí con Jameson, Martini Bitter, dulce de ananá y frutillas o Silver Bullet con Jameson, Martini Bitter, dulce de ananá y frutillas, entre otras sorprendentes mezclas.

Dirección: Sucre 646, Bajo Belgrano, CABA, Argentina.

Teléfono: 011 – 47835435

Horarios de la cocina martes a sábados: 20:30 a 00:30

Horario del bar, martes a sábado hasta el cierre

Medios de pago: efectivo y tarjetas

https://www.facebook.com/LOW646BuenosAires/

Instagram: @low_646

