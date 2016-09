5 tendencias de maquillaje otoño-invierno 2016/2017

María Soláns, maquilladora de celebrities y directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), analiza las tendencias de maquillaje otoño-invierno 2016/2017 y nos da las claves para conseguir el look beauty de la próxima temporada.

“No existen las décadas, por primera vez el maquillador se libera y empieza a crear nuevas etapas sin inspirarse en tendencias o épocas pasadas”, afirma María Soláns. La línea beauty a seguir será potenciar la feminidad a través de ojos cargados de personalidad, rostros velados y labios muy sensuales. Estas serán las principales tendencias:

1. El negror en la composición de los colores, la saturación del negro será la clave de la nueva temporada. Para conseguir un negro diferente, el secreto es mezclarlo con un poco de rojo.

2. Rostros velados y efectos teñidos en la piel. La piel es pura y el rostro debe tener un aspecto desnudo. En estos efectos teñidos van a estar muy de moda los productos de maquillaje tintados para labios y mejillas. Lo destacado de esta tendencia es que no es necesario maquillar toda la piel, si dejas que se vea la tuya, así ganaras en textura y naturalidad.

3. “Lo importante de un maquillador no es la especialización sino que sepa adaptarse”, explica la maquilladora María Soláns.

4. Mucho glitter. Sobre todo, en maquillaje de ojos y labios para jugar con diferentes puntos de luz y a la vez focalizar el brillo de la zona que se quiere destacar.

5. Los colores de los labiales serán opacos y a la vez transparentes, muy sensuales con tonalidades de influencia disco. Es decir, se llevarán colores más novedosos que no queden tan planos y se puedan difuminar, como por ejemplo el azul. En cuanto a los labiales más discretos, se llevarán los tonos sangre, los rubí y los granate, continuando la tendencia gótico punk.

