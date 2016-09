PRIMAVERA COCOT

Durante el mes de septiembre Cocot festeja la primavera con vos, proponiendo para esta época del año prendas que son un verdadero estallido de colores.

Medias de algodón, conjuntos de ropa interior, trajes de baño, pijamas y una línea para el GYM lisas y estampadas, con flores o dibujos geométricos, en colores plenos ideales para lucir en esta época del año donde todo es alegría.

En todos los locales Cocot & Dufour, Área Cocot y en las mejores lencerías del país.

www.cocot.com.ar

Facebook: Cocot & Dufour – oficial

Instagram: @cocotdufour

Like

0

Thanks!

You've already liked this