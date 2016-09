SANTAS MASCOTAS

Salve Regina, la marca que combina arte y religión en sus objetos, pensó esta vez en las queridas mascotas que con su afecto nos llenan de ternura y alegría. La marca que en cada una de sus propuestas sorprende con sus delicados diseños creó un collar para perros, muy original que lleva una cruz con la imagen San Roque. Este Santo que consagro su vida a curar a personas afectadas por “la Peste” en La Toscana fue salvado por un perro que cuando Roque se aisló en un bosque para no contagiar todos los días le llevaba un panecillo que le deba su amo y le lamía las heridas.

www.salveregina.com.ar

Facebook.com/salvereginaarg

Instagram:salvereginarg

