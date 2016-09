Resultados del segundo trimestre: las operaciones de Natura fuera de Brasil ya son el 32% de la compañía

Los ingresos netos consolidados de Natura crecieron un 5% en el segundo trimestre de 2016 en comparación con el mismo período del año pasado. Alcanzaron así la cifra de R$ 2 mil millones, mientras que las ganancias netas de la empresa sumaron R$ 90,9 millones en el período.

Las operaciones de Natura en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Francia – junto con Aesop, adquirida en 2012– representaron el 32% de los ingresos netos totales del período. Este conjunto de operaciones mantuvo su ritmo acelerado de expansión, con alza del 24,9% en los ingresos netos, sumando R$ 649,5 millones. El crecimiento en reales hubiera sido aún mayor si no hubiera contado el efecto del cambio, es decir, si no se considerase la valorización de la moneda brasileña en relación a las monedas locales de las operaciones internacionales.

Los ingresos netos de Latinoamérica –sin contar Brasil- registraron un crecimiento de 20,4% en reales (33,3% en moneda local), apalancado fundamentalmente en el fuerte crecimiento de la base de consultoras (+15% en relación al mismo período de 2015) y por un incremento de 29,1% del volumen de ventas.

La compañía Aesop, que posee tiendas de su propia marca en Brasil y países de Oceanía, Asia, Europa y América del Norte, cerró el trimestre con 157 tiendas en 19 países –con la apertura de 45 unidades y el ingreso a tres nuevos mercados en un año–. Las ventas en el concepto “mismas tiendas” (que ya estaban en funcionamiento en el mismo período del año pasado) crecieron un 17%.

En Brasil, mientras tanto, los ingresos brutos de Natura crecieron un 1,2%, revirtiendo la tendencia de retracción observada en los seis trimestres anteriores. Los ingresos netos se vieron impactados por el aumento de la carga impositiva local y se retrajeron un 2,3%.

El Ebitda consolidado totalizó R$ 345 millones en el trimestre, un retroceso del 3,5% respecto al mismo período del año pasado. La retracción es explicada, sobre todo, por el aumento de la carga impositiva en Brasil y por el impacto desfavorable del tipo de cambio en el costo de los productos vendidos en el país. Esos factores fueron parcialmente compensados por una gestión presupuestaria enfocada en la ganancia de productividad.

Durante el segundo trimestre, Natura dio continuidad a la ejecución de su plan estratégico, cuyo foco está en la revitalización de la venta directa, en propuestas innovadoras de productos y conceptos, en la racionalización del portafolio, en la revisión del posicionamiento de la marca, en el desarrollo de nuevas alternativas de canales, en el diseño de una organización más ágil y eficiente y en la continuidad del crecimiento acelerado en las operaciones internacionales.

Entre los puntos destacados del período se destaca la evolución de la estrategia de comunicación “Viva Tu Belleza Viva”, que rescata los pilares fundamentales de la empresa, con mayores inversiones y mayor destaque para los productos.

