Se estrena “Me amarás por siempre jamás”, dirigida por Dalia Elnecavé y protagonizada por Paula Morales y Sergio Griffo.

Una adaptación de “Welded” de Eugene O´Neill.

Leonora y Marcos viven hace cinco años juntos. Ellos se atraen y se repelen, se buscan y se rechazan, se aman y se odian. Necesitan hacerse sufrir para amarse con más pasión. Lo que los une es algo mas poderoso que ellos mismos, algo penoso y terrible que les duele reconocer y confesarse. “Me amarás por siempre jamás” es un torturante estudio del amor, que resume el drama de la pareja.

“Me amarás por siempre jamás” está dirigida por Dalia Elnecavé y protagonizada por Paula Morales y Sergio Griffo.

Desde el 1 de septiembre, todos los jueves a las 21hs., en el teatro El Método Kairós, El Salvador 4530, C.A.B.A., Argentina. Reservas: 4831 9663 – http://www.elmetodokairos.com.ar. Costo de entrada: $170 (descuentos a estudiantes y jubilados $150).

