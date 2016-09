¿Cómo recuperar nuestra piel tras el verano, mientras prolongamos el bronceado?

Rocío Bosque, directora del Centro de Estética Avanzada que lleva su nombre, nos revela cómo hacerlo

Tras el verano es necesario realizar una puesta a punto para tratar la piel de la cara y del cuerpo. Recuperaremos así los excesos sufridos durante estos meses debido a las exposiciones solares, la arena, el cloro, etc. Además de esos daños, por lo general pasamos más tiempo al aire libre, nos excedemos en la alimentación y en consecuencia dedicamos menos tiempo a cuidar nuestra piel.

El sol nos encanta, es fuente de vida y necesario, sin embargo nuestra piel sabe que es un radical y actúa defendiendo de forma que: activa la melanina, se engrosa la epidermis, aumenta la vaso dilatación provocando que se acentúen los capilares, etc.

¿Cuáles son los signos más evidentes de la piel después del verano?

Los signos son: piel deshidratada, con manchas, falta de luminosidad por exceso de células muertas acumuladas, arrugas marcadas y el mayor daño que podemos tener es el del envejecimiento ocasionado a nivel celular que no se ve de forma inmediata, la piel tiene memoria. Las consecuencias son la falta de firmeza y elasticidad.

La forma más eficaz de recuperar la belleza de la piel es combinar los tratamientos de cabina, con los beneficios de la nutricosmética, y la utilización de los cosméticos adecuados. Obtendremos un resultado satisfactorio incrementando la calidad de la regeneración celular. Además de prolongar nuestro bonito bronceado, el máximo tiempo posible.

Cuidados faciales

¿Cómo recuperar la piel del rostro después del verano?

Antes de aplicar ningún tratamiento es necesario realizar una valoración del estado de la piel, en base a ello en Rocío Bosque Centro de Estética Avanzada elegiremos el programa adecuado.

Por lo general los síntomas comunes en todas las pieles son: rostro carente de luz, tirantez, descamaciones y /o manchas.

Según Rocío Bosque son recomendables los tratamientos que potencian la regeneración celular, que reestructuran y fortalecen las pieles dañadas, deshidratadas o envejecidas por las exposiciones solares y así mejorar su aspecto y calidad.

Además, estos tratamientos faciales suben el bronceado y lo prolongan.

En casos de pieles grasas con tendencia al acné, una Higiene Profunda Reparadora o un tratamiento Purificante es lo más adecuado:

Los tratamientos más recomendamos en cabina son:

• Reestructurante

• Revitalizante

• Tratamientos personalizados para pieles deshidratadas o secas

• Maxi Krush Cure

• Advanced Biogen

¿Qué ocurre si descubrimos que nos han salido manchas en la cara?

Hay pieles con tendencia a las manchas (hipercromías), a pesar de cuidarla y protegerla. En esos casos realizaremos en Rocío Bosque un tratamiento inmediato y preparatorio como es una Oxigenación: para calmar, hidratar y oxigenar. Este tratamiento unifica el tono aportando luminosidad, reforzamos los efectos de esta sesión con tratamiento domiciliario con cosmética adecuada.

La cosmética que hay que utilizar en el domicilio es a base de: Lociones, serums, cremas Pig 400, fluidos que se ocuparán de ir mitigando esas manchas.

Los tratamientos más recomendamos de Nutricosmética son:

• Desintoxicar (Depur)

Trataremos la alteración de estructuras – Reparar- Reafirmar

• Beauty y/o Colágeno (Firmeza) + Hyaluronic (Arrugas) + Coenzyme Q10 (Pieles desvitalizadas

Si el objetivo es calmar y prolongar el bronceado

• Betacaroteno

Cuidados corporales

¿Cómo recuperar la piel del cuerpo tras el verano?

Cambiamos nuestro estilo de vida sobre todo en la alimentación por lo que es aconsejable detoxificar el organismo y los beneficios resultantes se verán reflejados en la piel.

Recomendamos tratamientos que favorezcan la eliminación de toxinas, drenantes y que estimulen el metabolismo de las grasas.

Por otro lado exfoliar, hidratar y reparar son los 3 pasos imprescindibles tras el verano, la piel se verá suave, hidratada y el bronceado será más luminoso.

La combinación perfecta: tratamientos en cabina + nutricosmética.

• Detoxificante

• Lift Corps

• Gommage P50 Sensation

Nutricosmética

• Depur

• Shiloutte

• Colágeno

• Coenzyma Q10

Tratamientos exfoliantes recomendados

• Masque Exfoliant P50 Visage

• Alpha Kérato – Regulatrice

• Masque Aux Acides des Fruits

¿Qué ocurre si descubrimos que nos han salido manchas en el cuerpo?

Sin duda es la zona del escote la más propensa a ello. Una causa que puede haber alterado esta zona se debe a la mala utilización de la crema exfoliante corporal durante los meses de verano.

Durante la época estival no se deben realizar ciertos tratamientos exfoliantes como son ácidos de frutas (exfoliantes químicos) por los efectos adversos si nos da el sol, por ello desde Rocío Bosque recomiendan el tratamiento facial Lift CVS, una exfoliación mecánica (polvo de algas diatomeas). No contiene ácidos y se puede realizar todo el año, sus efectos son espectaculares, reduce las manchas, alisa las arrugas y tonifica los tejidos al tiempo que hidrata la epidermis.

Dejaremos los tratamientos exfoliantes con ácidos para más adelante entrado el otoño. Estos tratamientos faciales serán exfoliantes, renovadores y que corrijan todo tipo de imperfecciones como son manchas, imperfecciones, arrugas y marcas. Conseguiremos una piel unificada, joven y vital.

¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperar el esplendor de nuestro rostro y cuerpo?

La piel tiene memoria por lo que los daños ocasionados son irreversibles pero es cierto que gracias a las nuevas tecnologías (recuperadores celulares), la nutricosmética (alimenta a las células de las capas más profundas de la piel, contribuyendo a la renovación celular) y la formidable composición de la cosmética, podemos frenar su deterioro y recuperar en cierta medida esos daños, rejuvenecimiento, firmeza, atenuar manchas, etc.

El tiempo en recuperarse oscila entre 3 meses (resultados perceptibles) y 6 meses (resultados definitivos).

Cada piel es única y son diversos los factores que influyen en el envejecimiento, por eso, es imprescindible realizar un diagnóstico profundo y personalizado.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

4

Thanks!

You've already liked this