Cervezas importadas se suman a la carta de Portezuelo

Conocido por su colección de whiskies, grappas, coñacs, rones, vodkas, brandies, entre otras bebidas, Portezuelo incorpora 7 nuevas etiquetas de cervezas importadas de origen alemán, checo y holandés sumando variedad y mayores alternativas premium a la hora de optar por la bebida emblema para compartir entre amigos.

Esta carta del bar de Recoleta, que además incluye propuestas chilenas, mexicanas, norteamericanas y argentinas, ofrece más de 35 etiquetas de cervezas, entre lager, ale, draft y trigo. Las nuevas incorporaciones son ofrecidas en 500 centímetros cúbicos e incluyen:

Son nuevas propuestas que además de enriquecer su sugerencias de bebidas, se convierten en un excelente acompañamientos de su exquisita variedad de tapas y cocina gourmet.

Horario: Domingo a jueves de 18:00 a 4:00. Viernes y sábado de 18:00 a 5:00

Happy Hour todos los días de 18 a 21 horas.

Cocina: abierta todos los días hasta las 3:00am.

Dirección: Vicente Lopez 2160, Recoleta, Buenos Aires

Tel: 4806-9462 / portezuelo@portezueloweb.com

Medios de pago: Efectivo y principales tarjetas

https://www.facebook.com/pages/Portezuelo/105137029583274

Twitter: @PortezueloBar

http://www.portezueloweb.com/

Like

2

Thanks!

You've already liked this