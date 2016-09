La rentrée: ¿Cómo maquillarse para una entrevista de trabajo?

María Soláns, Directora de Mery Make-Up, desvela los 10 tips de maquillaje para pasar con nota una entrevista de trabajo

La temida rentrée. Se abre una nueva etapa de oportunidades laborales y esto nos lleva a las preocupantes entrevistas trabajo. Muchas veces no sabemos cómo comportarnos, vestirnos o maquillarnos para pasar de forma impecable las temidas entrevistas laborales. María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), arroja luz a este mar de dudas aportando consejos útiles para maquillarse de una forma correcta:

1. No llevar la piel muy saturada de maquillaje. No es el mejor momento para poner a prueba la tendencia viral de Youtube “100 capas de base de maquillaje”. Evita las bases muy densas que crean efecto máscara, apuesta por una ligera o una BB Cream que aporte un aspecto natural a tu rostro.

2. Prohibido el rojo de labios. El labial rojo da sensación de excesiva seguridad, en su lugar apuesta por un rosa nude o por un tono que aporte, sólo, un poco de brillo.

3. La máscara de pestañas es un imprescindible en este momento. Abre la mirada con una buena máscara o apuesta por unas extensiones de pestañas naturales.

4. Cejas cuidadas. Son el marco de la mirada y son el reflejo de la personalidad, por eso es importante lucirlas bien: depiladas, delineadas y maquilladas.

5. Huye del efecto mejillas de muñeca pepona. No te pases con el colorete, aplica una pincelada de color y no lo maquilles hasta el pómulo alto porque queda muy exagerado y poco natural.

6. En la línea de agua de los ojos apuesta por tonos marrones o color café para marcar la mirada.

7. Marcar la cuenca de los ojos con un tono marrón medio para dar profundidad a la mirada.

8. Fuera iluminador, glitter y brillos. En su lugar, apuesta por colores mate.

9. Manicura. Las uñas es mejor llevarlas cortas, limadas y bien maquilladas en colores suaves.

10. Cabello arreglado. No es necesario ir a la peluquería pero es imprescindible llevarlo bien peinado y evita que se note la raíz del tinte o mechas. Puedes apostar por una melena suelta o una coleta pulida. EL rostro siempre despejado sea el peinado que sea.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com/escuela/curso-de-automaquillaje)

Mery Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

