“Rebel”, la esencia más atrevida de los 90 inspira las propuestas capilares de Blow Dry Bar Madrid

El estilo de los años 90 tiñe de rebeldía las nuevas tendencias de cabello que proponen desde Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es). Los estilistas capilares del salón orgánico referencia de Madrid, visionarios de las tendencias que están por llegar y que seguro veremos sobre las pasarelas internacionales, lanzan la colección ‘Rebel’. Una selección de peinados que se inspiran en la moda de los 90. Sigigliano, junto a su equipo de profesionales, reinventa el estilo de la época hasta convertirlo en propuestas de lo más vanguardistas y transgresoras.

Este verano las tendencias más atrevidas adquieren una nueva dimensión en manos de los profesionales capitaneados por el estilista Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid. La nueva colección que proponen desde su salón se inspira en los años 90, en la noche londinense y en sus discotecas de música techno. El equipo de estilistas ha trabajado en unos estilismos capilares llenos de color que simulan los neones de las discotecas, además de proponer peinados y poses de cortes angulares.

La creatividad de su equipo de estilistas no conoce límites. De sus propuestas emanan fuentes de inspiración de lo más creativas. “Queremos reflejar la importancia que tiene el arte en cualquiera de los ámbitos de la sociedad”, explica Daniele Sigigliano. De esta manera, encontramos guiños a grandes genios del arte como Dalí o Picasso.

Créditos:

· Fotografía: Lazarina Kanorova.

· Dirección creativa: Edith Chan para Blow Dry Bar.

· Peluquería y Maquillaje: Esther Ortega y Jesús Tornero para Blow Dry Bar.

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid(www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

