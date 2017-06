Los labios de mármol la última moda en maquillaje

Efecto labios de mármol Teresa F. Quero nos cuenta, paso a paso, cómo conseguirlos

Lo hemos visto en las pasarelas, pero sobre todo es la última tendencia que se hace viral como la pólvora en la red del make up por excelencia: Instagram.

Teresa F. Quero, directora de una de las Escuelas de Maquillaje de más prestigio de Madrid nos cuenta cómo conseguir este efecto que está de moda: labios de mármol.

Por la vistosidad que conlleva este maquillaje muchas mujeres se han atrevido a lucirlo. Con este “paso a paso”, de Teresa F. Quero, seguro que tú también te atreverás hacerlo,

¿Cómo se consigue un maquillaje efecto mármol en los labios?

Según Teresa F. Quero la directora de la Asociación de Maquilladores de Madrid, lo primero que debemos aplicar es un fijador o primer labial como base.

Dependiendo del color del mármol predominante optaremos como base un color: negro, blanco, rosado, gris o nude para dar más realismo al maquillaje. Puedes optar por otros colores más chillones, siempre con un resultado más llamativo.

Una vez escogido el color del fondo se aplicará por la base de los labios. Es importante, según Teresa F. Quero que escojamos una base que quede muy fija. Teresa recomienda un maquillaje aguacolor. Se queda fijo y además se encuentra disponible en muchos colores.

Una vez aplicado el fondo, con un pincel muy fino, el mismo que podemos utilizar para aplicar sobre el ojo el eyeliner, vamos marcando las vetas, imitando las mismas que tiene el mármol. Si hemos escogido un fondo claro haremos las vetas con color oscuro, si por el contrario el fondo es oscuro marcaremos las vetas con color claro. Dibujaremos estas vetas en finísimos trazos irregulares. Para la realización de las vetas podemos optar también, aconseja Teresa, la misma textura de aguacolor u optar por un supracolor, mas cremosos y fáciles de difuminar. Trabajaremos las vetas torciéndolas y uniéndolas al mismo tiempo; engrosando alguna de las zonas, cruzándolas entre sí, para conseguir un entramado.

Una vez estemos satisfechos con los resultados del maquillaje, fijaremos unas sombras irisadas: dorado, plata, blanco o, incluso, el mismo color que hemos utilizado para la base del labio pero le añadiremos una sombra irisada.

Si nuestro mármol es negro u oscuro daremos unos toques violetas, en algunas zonas, con lo que conseguiremos un efecto mármol espectacular.

En el caso que nuestro mármol tire a claro o blanco la sombra plata nos dará un efecto mármol con brillo impresionante, incluso, retocaremos con este mismo color plata alguna veta para darle más vistosidad o remarcar las que ya teníamos.

El efecto de superposición de texturas, capa a capa, queda impecable en este tipo de maquillaje labial.

El consejo de Teresa F. Quero experta en formación en MakeUp es trabajar con diferentes texturas superpuestas y fijar el trabajo final, siempre, con sombra, nunca con polvo.

Descubre más sobre la Escuela de Maquillaje con más experiencia de Madrid en www.estherpalma.com

Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos, Escuela de Maquillaje en Madrid

Cuenta con más de 25 años de experiencia formando a profesionales del sector. Durante estos años, la Asociación que dirige Teresa F. Quero se ha esforzado en enseñar a sus alumnos la base para dominar las técnicas en maquillaje al mismo tiempo que formarles en unos valores de esfuerzo y perseverancia para destacar en su profesión.

La logística docente de Asociación de Maquilladores en Madrid (www.asocmaquillacamarafocos.com) está elaborada de tal forma que de realizar todos los cursos que tiene diseñados en su completo programa, el aprendizaje equivale a una formación de grado Máster en los sectores de Maquillaje y Peluquería. De esta forma, el alumno tiene una variedad de cursos, temáticas y horarios que son renovados constantemente, impartidos por profesionales de reconocido prestigio del sector que se reciclan e incrementan sus conocimientos, día a día, para ofrecer a los alumnos una enseñanza actual y de calidad.

El aprendizaje en la Escuela tiene la continuidad con prácticas laborales con prestigiosas empresas con las que Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos tiene suscrito un exitoso convenio de formación y que son: Central de Cine, Instituto de RTVE, Séptima Art y Bambú Producción.

Teresa F. Quero, profesional de reconocido prestigio en el sector el Make Up, dirige con acierto esta Escuela de Maquillaje durante más de dos décadas destacando por su eficaz programa docente. Profesionales de reconocido prestigio, hoy en día, han sido alumnos en esta Escuela como; la estilista Eva Escolano, maquilladora de celebridades; José Criado, maquillador profesional de L´Oreal o Pilar Roldán estilista en Tele 5 y la Sexta Tv son solo algunos de los muchos nombres que hoy ocupan los primeros lugares como profesionales de prestigio en el sector del Make Up.

Por estos y otros muchos motivos, en 2016 la AEDEPI, Asociación Española de los Profesionales de la Imagen, decidió otorgar a la Asociación de Maquilladores Españoles Cámaras y Focos la Medalla de Oro por una impecable trayectoria profesional.

Los alumnos que se forman en Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos obtienen, una vez finalizados sus cursos; una Diplomatura del curso correspondiente, además de un Certificado de Estudios, avalado como Asociación de Maquilladores, con la totalidad de las horas recibidas de formación, reconocido por el Ministerio de Educación.

Datos útiles:

Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos

Padilla, 66

Madrid

Teléfono: 914 02 43 62

WEB: http://www.asocmaquillacamarafocos.com

e-mail: asocmaquilla@asocmaquillacamarafocos.com

· Facebook: https://www.facebook.com/asocmaquillacursosmaquillaje/

· Twitter: https://twitter.com/asocmaquilla

· Instagram: https://www.instagram.com/asocmaquillacursosdemaquillaje/

· YouTube: https://www.youtube.com/c/Asocmaquillacamarafocos

· Google+: https://plus.google.com/+Asocmaquillacamarafocos

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this