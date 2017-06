El FashionTrip by FlorBibas, es un servicio internacional, premium, que se realiza en las capitales de la moda, como Nueva York, Londres y Milán durante Fashion Week.

Para cada destino se ofrece una serie de actividades personalizadas, a cargo de Flor, insider de la moda.

El FashionTrip podrá incluir:

El servicio está dirigido a mujeres, mayores de 18 años, sin límite de edad, que dominen o no, el idioma inglés o italiano.

