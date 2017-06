¿Por qué un abanico nos quita el calor?

El abanico Pepitina: un complemento con arte e historia

Nuestro fiel compañero, el complemento perfecto que nunca debe faltar en el bolso de una mujer cuando aprieta el calor: un abanico

En los días de calor, durante los meses de verano, cuando ese intenso calor invade todo nuestro cuerpo y ese ansiado viento se ausenta, hay un complemento tremendamente vistoso que viene a nuestro auxilio. Es el abanico.

El abanico es como un ventilador portátil, al abanicarnos creamos una corriente aérea que remueve y retira el aire humedecido, de la misma forma que lo hace un ventilador. Al retirar el aire humedecido que envuelve la piel, facilita la evaporación del sudor y hace que recibamos ese efecto de aire fresco tan agradable.

El abanico, un complemento con historia

Se remonta a tiempos inmemorables, incluso antes de la aparición de Cristo. Los griegos lo llamaron flagelos. Los emperadores romanos llevaban varios esclavos que los acompañaban dándoles aire para mitigar el calor. Con las griegas este complemento se relacionó más con la moda y la belleza. En China su uso es milenario y a Japón se le atribuye el nacimiento del abanico plegable. Dicen que fue la inspiración de un artesano cuando vio las alas de un murciélago.

Fueron los portugueses quienes extendieron el uso de este complemento en Europa. Al abanico en España no se le atribuye hasta el siglo XIV pero fue en el XVII cuando se generalizó.

El lenguaje con gestos del abanico

Según movamos un abanico tiene un lenguaje de gestos que las damas utilizaron durante los siglos XIX y XX como forma de comunicación disimulada con mensaje coqueto y de amor con sus amantes.

El abanico Pepitina: un complemento con arte e historia

En las escalinatas del Air Force One, una vista histórica, la Vicepresidenta del Gobierno español, ante Obama en España. Una foto inmortalizó el sello inconfundible de un abanico creado de forma única, para esta ocasión, de Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com).

Abanicos que son pintados y fabricados de forma artística en donde plasmar de forma personalizada lo que más te gusta. Esta diseñadora, con taller afincado en Jaén, se ha posicionado entre las creadoras de abanico con más solera del país por su creatividad y su buen hacer.

Descubre más detalles sobre el arte de Pepitina y sus complementos pintados a mano en seda natural en www.estherpalma.com

Sobre Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com)

Bajo la inspiración de su tierra, Andalucía; sus colores, olores y todas las maravillas que emanan de ella, Pepitina Ruiz hace de cada una de sus piezas una obra de arte plasmada en seda natural.

Nacida en Pegalajar, un pueblo de Jaén, Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com) tuvo influencias artísticas de su familia pero nunca pensó que su carrera profesional, preparada para ejercer como letrada, le llevaría a desarrollar su instinto más artístico y convertirlo en una profesión de éxito. Sin embargo, un revés en su vida, un cáncer de mama, le hizo valorar cada segundo de su existencia. Su camino de espinas se transformó en un futuro prometedor cuando, por casualidad, se topó con un trozo de seda desnudo y comprobó cómo pintando sobre este delicado tejido su fascinación y obnubilación por la técnica iba en aumento. Su atracción por la seda natural le hizo aprender, formarse con los mejores y crear su propio Estudio en Jaén: Pepitina Ruiz “Arte en Seda”, del que no ha parado de recibir pedidos de todo el mundo además de continuos reconocimientos y felicitaciones por su inconfundible arte, entre otros ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía que cada año convoca el Ministerio de Industria.

Cada pieza, cada complemento es creado de forma personal e irrepetible por esta artista que siente la magia en cada pincelada que con tanto esmero traza sobre la seda. Su filosofía de vestir a las mujeres con obras de arte se plasma en cada uno de sus diseños. Su constancia y perfeccionismo ofreciendo productos de calidad le ha llevado a que personalidades relevantes como: la reina emérita, Doña Sofía, o en la visita histórica de Obama a España se lucieran sus complementos.

La técnica de trabajo en Pepitina Ruiz “Arte en Seda” es sostenible, natural, ecológica y fuera de todo tratamiento con productos químicos o artificiales. El soporte usado es seda natural 100% de máxima calidad, los tintes son siempre naturales, sin química alguna, extraídos de materiales de origen vegetal, animal o mineral. Los pinceles son naturales y la técnica de fijación de color se realiza al vapor siguiendo técnicas orientales milenarias. Todos los complementos con el sello Pepitina Ruiz “Arte en Seda” son altamente recomendados para personas que padecen intolerancias, alergias o reacción ante materiales dañinos para la piel, sistema respiratorio u otras enfermedades.

Pepitina Ruiz “Arte en Seda” no deja de crear; y ofrece una gran variedad de complementos en su taller como: abanicos, mantones de Manila, mantoncillos, pañuelos, fulares, chales, corbatas, maxifulares o los solicitados y tan de tendencia, en estos momentos, ponchos hasta sus celebérrimas colecciones; “Alegoría del vino”, “Alegoría del Olivo”, y “Aire de Luces”, inspiradas en los productos y arte de su tierra; el vino o el aceite de oliva.

Esta artista no deja de innovar y sorprende con regalos personalizados que, en sinergia con el deseo del cliente consigue crear con su arte un objeto único, exclusivo y personalizado que no tiene ningún otro regalo.

Datos Útiles:

Taller Pepitina Ruiz “Arte en Seda”

C /Navas de Tolosa, pasaje Maza nº 7

23001- Jaén

Teléfono taller: +34 953 229 072

Consultas por Whatssap: +34 667 422 457

e-mail: info@pepitinaruizseda.com

· Web: http://www.pepitinaruizseda.com

· Facebook: https://www.facebook.com/pepitinaruizseda/

· Instagram: https://www.instagram.com/pepitinaruizseda/

