Ponchos de seda natural, la prenda versátil para el verano

Pepitina Ruiz presenta una gama de diseños artísticos, únicos y exclusivos, que aportarán luz y color a tus estilismos veraniegos

Los ponchos con el sello Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com) están confeccionados en seda natural 100%. Están pintados orillados y flecados a mano con estilo y maestría. Hojas, flores y motivos geométricos que estallan todo color y la vistosidad de la seda natural. La belleza de la naturaleza y la fuerza de la paleta cromática inspiran a la artista jienense para crear piezas de seda natural de gran calidad. Los ponchos representan una de sus prendas estrella, perfectos para combinar a juego con sus abanicos artísticos.

¿Cómo lucir con estilo los ponchos de seda natural de Pepitina Ruiz?

Los ponchos Pepitina se caracterizan por ser piezas de gran versatilidad, un complemento ideal a cualquier look. Su amplia gama de colores y estampados permiten escoger el que más se adapta a nuestro estilo. Además, la opción de personalizar y crear una pieza exclusiva se vuelve una opción muy atractiva para un look de verano irrepetible. El poncho, por su flexibilidad, puedes lucirlo también como chal.

Pepitina Ruiz desvela los trucos para lucir con estilo los ponchos de seda natural:

1. Escoge un diseño que realce tu belleza natural. En Pepitina Ruiz realizan encargos personalizados, escuchando la idea del cliente para plasmarla sobre seda natural. Ofrecen un trato personalizado para crear el poncho que mejor se adapta al estilo, a las necesidades y al gusto de cada cliente.

2. Para un look Pepitina completo apuesta por combinar el poncho con un abanico. La opción de conjuntar abanico y poncho con el mismo dibujo, color y estampado es una opción muy interesante para deslumbrar este verano con un look colorido, alegre y tremendamente chic. Recuerda, el abanico artístico de Pepitina Ruiz es el complemento más sensual para vestir y para protegernos del calor.

3. El “menos es más”, la clave para lucir un Pepitina. Apuesta por un look monocolor, por ejemplo, todo en blanco. Se trata de dar todo el protagonismo al poncho para que resalte nuestro bronceado y nuestra belleza natural. Combínalo con unas sandalias flatform o con cuña que seguro estilizarán tu outfit.

4. Como complemento, apuesta por pendientes XXL. Huye de los collares que recargarán en exceso tu look. Unos pendientes en clave maxi, tan de moda esta temporada, serán el accesorio ideal para combinar con tu poncho. Busca un diseño que combine con los colores de tu diseño en seda natural o, si eres más atrevida, juega al contraste de tonalidades.

5. Sé tú misma. No hay nada peor que sentirse disfrazada. En Pepitina Ruiz apostamos por seguir la esencia de cada cliente, guiarle y asesorarle hasta dar con el diseño que más le favorece. La mejor opción es apostar por tonos y estampados que sabemos que nos sientan bien y potencian nuestro look de verano.

Sobre Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com)

Bajo la inspiración de su tierra, Andalucía; sus colores, olores y todas las maravillas que emanan de ella, Pepitina Ruiz hace de cada una de sus piezas una obra de arte plasmada en seda natural.

Nacida en Pegalajar, un pueblo de Jaén, Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com) tuvo influencias artísticas de su familia pero nunca pensó que su carrera profesional, preparada para ejercer como letrada, le llevaría a desarrollar su instinto más artístico y convertirlo en una profesión de éxito. Sin embargo, un revés en su vida, un cáncer de mama, le hizo valorar cada segundo de su existencia. Su camino de espinas se transformó en un futuro prometedor cuando, por casualidad, se topó con un trozo de seda desnudo y comprobó cómo pintando sobre este delicado tejido su fascinación y obnubilación por la técnica iba en aumento. Su atracción por la seda natural le hizo aprender, formarse con los mejores y crear su propio Estudio en Jaén: Pepitina Ruiz “Arte en Seda”, del que no ha parado de recibir pedidos de todo el mundo además de continuos reconocimientos y felicitaciones por su inconfundible arte, entre otros ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía que cada año convoca el Ministerio de Industria.

Cada pieza, cada complemento es creado de forma personal e irrepetible por esta artista que siente la magia en cada pincelada que con tanto esmero traza sobre la seda. Su filosofía de vestir a las mujeres con obras de arte se plasma en cada uno de sus diseños. Su constancia y perfeccionismo ofreciendo productos de calidad le ha llevado a que personalidades relevantes como: la reina emérita, Doña Sofía, o en la visita histórica de Obama a España se lucieran sus complementos.

La técnica de trabajo en Pepitina Ruiz “Arte en Seda” es sostenible, natural, ecológica y fuera de todo tratamiento con productos químicos o artificiales. El soporte usado es seda natural 100% de máxima calidad, los tintes son siempre naturales, sin química alguna, extraídos de materiales de origen vegetal, animal o mineral. Los pinceles son naturales y la técnica de fijación de color se realiza al vapor siguiendo técnicas orientales milenarias. Todos los complementos con el sello Pepitina Ruiz “Arte en Seda” son altamente recomendados para personas que padecen intolerancias, alergias o reacción ante materiales dañinos para la piel, sistema respiratorio u otras enfermedades.

Pepitina Ruiz “Arte en Seda” no deja de crear; y ofrece una gran variedad de complementos en su taller como: abanicos, mantones de Manila, mantoncillos, pañuelos, fulares, chales, corbatas, maxifulares o los solicitados y tan de tendencia, en estos momentos, ponchos hasta sus celebérrimas colecciones; “Alegoría del vino”, “Alegoría del Olivo”, y “Aire de Luces”, inspiradas en los productos y arte de su tierra; el vino o el aceite de oliva.

Esta artista no deja de innovar y sorprende con regalos personalizados que, en sinergia con el deseo del cliente consigue crear con su arte un objeto único, exclusivo y personalizado que no tiene ningún otro regalo.

Datos Útiles:

Taller Pepitina Ruiz “Arte en Seda”

C /Navas de Tolosa, pasaje Maza nº 7

23001- Jaén

Teléfono taller: +34 953 229 072

Consultas por Whatssap: +34 667 422 457

e-mail: info@pepitinaruizseda.com

· Web: http://www.pepitinaruizseda.com

· Facebook: https://www.facebook.com/pepitinaruizseda/

· Instagram: https://www.instagram.com/pepitinaruizseda/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

