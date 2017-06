Paula Echevarría lidió con un herpes labial en el día de la Primera Comunión de su hija

Teresa F. Quero te da los trucos para disimular, con maquillaje, este tipo de heridas

Los herpes labiales son consecuencia de episodios de estrés, cambios hormonales y una exposición de nuestro organismo a temperaturas extremas. Los herpes en el labio aparecen, en la mayoría de los casos, debido al estrés físico o psicológico. Causa con toda certeza la que provocó el brote labial que, aunque con la mejor de sus sonrisas, lució Paula Echevarría en unos de los días más importantes de su vida: la Primera Comunión de su única hija.

Conocedora del interés mediático que suscita y más aún por los acontecimientos que afronta en su vida personal, a Paula Echevarría no le quedó otra que lidiar con una herida molesta y nada estética, que todos conocemos con el nombre de herpes labial, en un día tan significativo para ella y toda su familia.

¿Cómo podemos disimular un herpes labial con maquillaje?

Teresa F. Quero, directora de Asociación de Maquilladores en Madrid (www.asocmaquillacamarafocos.com), admite que no es fácil esconder un herpes con maquillaje. Es una herida que adopta forma de ampolla y que dificulta que pueda totalmente ocultarse. No obstante, admite, la experta en Make Up, hay una serie de recomendaciones con las que, al menos, podremos suavizarla.

Consejos para encubrir un herpes labial

La principal medida es buscar un apósito de pegatina especial para herpes disponible en farmacias. Estos apósitos, que los comercializan varias firmas, llevan medicamento que además mitigará el dolor y favorecerá su curación.

El parche dura 8 horas por lo que no tendrás que cambiarlo durante toda la celebración.

Es recomendable utilizar un apósito de color totalmente transparente.

Los herpes van modificando su color dependiendo de su estado, desde que el brote aparece hasta su desaparición total en forma de costra. La barra de labios que debemos utilizar debe ser la más parecida al color del herpes.

Aplicaremos el labial con un pincel específico o con el dedo, desinfectando bien las manos y los utensilios antes y después del proceso. Evita utilizar los productos directamente sobre los labios.

Perfilamos los labios y maquillamos.

Para finalizar aplicaremos alrededor del parche un poco de gloss, lo que hará disimular aún más su contorno y mejorar la apariencia del labio maquillado.

