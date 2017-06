Pepitina Ruiz, crea de forma artística pañuelos en seda natural, únicos

Te contamos cómo utilizar un pañuelo de seda natural en un tamaño súper práctico: 55cms x 55 cms

El pañuelo debe ser en seda natural. Este material incrementa la vistosidad por el movimiento y la vistosidad de su textura.

Características de un pañuelo en seda natural:

La seda natural cuando se tiñe se traduce en colores brillantes algo que no ocurre con ningún otro material.

La sensación dulce y su tacto suave se mantiene incluso después de ser teñida.

Los pañuelos creados en seda natural son muy resistentes a la tracción, no se romperán ni dañarán fácilmente. Son resistentes al calor, no se queman con facilidad. Se trata de un tejido que se puede estirar volviendo luego a su tamaño original. La seda natural no se arruga, es ligera de peso y se puede doblar sin que quede marca. Todas estas características proporcionan a un pañuelo en seda natural un atractivo singular en comparación con pañuelos de otros materiales.

5 formas diferentes de lucir un pañuelo de seda natural Pepitina

Te contamos 5 versiones diferentes de poder lucir un pañuelo de seda natural con el sello Pepitina Ruiz:

1. Para el sofocante calor y recoger la melena. Opta por el moño de moda Top Knot. El peinado que arrasa entre las celebrities pero con la originalidad de envolverlo con el pañuelo de seda natural. Utilízalo en todo el contorno haciendo un gracioso lazo alrededor. Aprieta un poco el pañuelo y no necesitarás ni una sola horquilla para que quede fijo.

2. Si por el contrario te quieras dejar la melena suelta pero retirarla de la cara. Un pañuelo con las medidas 55 cm x 55 cm es perfecto para que te dé el tamaño justo para realizar un nudo en la cabeza a modo de felpa.

3. Escotes en pico que dejan al descubierto demasiada zona. Para taparlo puedes utilizar la parte central de la ropa interior que se deja ver como soporte para realizar un gracioso lazo o nudo y así tapar, de una forma original, la zona que no te agrada que se vea.

4. Utiliza los tirantes de los vestidos de verano, para adornar de forma graciosa, en uno de los hombros, con un solo nudo tu pañuelo de seda dejándolo colgar. La tracción de esta material para que lazo muy vistoso.

5. La flexibilidad de la seda natural te permitirá lucirlo en tu muñeca a modo de original pulsera. Dos vueltas o incluso una en un pañuelo de seda natural de este tamaño será perfecto para darle ese toque diferente a tu look de verano.

Sobre Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com)

Bajo la inspiración de su tierra, Andalucía; sus colores, olores y todas las maravillas que emanan de ella, Pepitina Ruiz hace de cada una de sus piezas una obra de arte plasmada en seda natural.

Nacida en Pegalajar, un pueblo de Jaén, Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com) tuvo influencias artísticas de su familia pero nunca pensó que su carrera profesional, preparada para ejercer como letrada, le llevaría a desarrollar su instinto más artístico y convertirlo en una profesión de éxito. Sin embargo, un revés en su vida, un cáncer de mama, le hizo valorar cada segundo de su existencia. Su camino de espinas se transformó en un futuro prometedor cuando, por casualidad, se topó con un trozo de seda desnudo y comprobó cómo pintando sobre este delicado tejido su fascinación y obnubilación por la técnica iba en aumento. Su atracción por la seda natural le hizo aprender, formarse con los mejores y crear su propio Estudio en Jaén: Pepitina Ruiz “Arte en Seda”, del que no ha parado de recibir pedidos de todo el mundo además de continuos reconocimientos y felicitaciones por su inconfundible arte, entre otros ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía que cada año convoca el Ministerio de Industria.

Cada pieza, cada complemento es creado de forma personal e irrepetible por esta artista que siente la magia en cada pincelada que con tanto esmero traza sobre la seda. Su filosofía de vestir a las mujeres con obras de arte se plasma en cada uno de sus diseños. Su constancia y perfeccionismo ofreciendo productos de calidad le ha llevado a que personalidades relevantes como: la reina emérita, Doña Sofía, o en la visita histórica de Obama a España se lucieran sus complementos.

La técnica de trabajo en Pepitina Ruiz “Arte en Seda” es sostenible, natural, ecológica y fuera de todo tratamiento con productos químicos o artificiales. El soporte usado es seda natural 100% de máxima calidad, los tintes son siempre naturales, sin química alguna, extraídos de materiales de origen vegetal, animal o mineral. Los pinceles son naturales y la técnica de fijación de color se realiza al vapor siguiendo técnicas orientales milenarias. Todos los complementos con el sello Pepitina Ruiz “Arte en Seda” son altamente recomendados para personas que padecen intolerancias, alergias o reacción ante materiales dañinos para la piel, sistema respiratorio u otras enfermedades.

Pepitina Ruiz “Arte en Seda” no deja de crear; y ofrece una gran variedad de complementos en su taller como: abanicos, mantones de Manila, mantoncillos, pañuelos, fulares, chales, corbatas, maxifulares o los solicitados y tan de tendencia, en estos momentos, ponchos hasta sus celebérrimas colecciones; “Alegoría del vino”, “Alegoría del Olivo”, y “Aire de Luces”, inspiradas en los productos y arte de su tierra; el vino o el aceite de oliva.

Esta artista no deja de innovar y sorprende con regalos personalizados que, en sinergia con el deseo del cliente consigue crear con su arte un objeto único, exclusivo y personalizado que no tiene ningún otro regalo.

Datos Útiles:

Taller Pepitina Ruiz “Arte en Seda”

C /Navas de Tolosa, pasaje Maza nº 7

23001- Jaén

Teléfono taller: +34 953 229 072

Consultas por Whatssap: +34 667 422 457

e-mail: info@pepitinaruizseda.com

· Web: http://www.pepitinaruizseda.com

· Facebook: https://www.facebook.com/pepitinaruizseda/

· Instagram: https://www.instagram.com/pepitinaruizseda/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Pepitina Ruiz, crea de forma artística pañuelos en seda natural, únicos

Te contamos cómo utilizar un pañuelo de seda natural en un tamaño súper práctico: 55cms x 55 cms

El pañuelo debe ser en seda natural. Este material incrementa la vistosidad por el movimiento y la vistosidad de su textura.

Características de un pañuelo en seda natural:

La seda natural cuando se tiñe se traduce en colores brillantes algo que no ocurre con ningún otro material.

La sensación dulce y su tacto suave se mantiene incluso después de ser teñida.

Los pañuelos creados en seda natural son muy resistentes a la tracción, no se romperán ni dañarán fácilmente. Son resistentes al calor, no se queman con facilidad. Se trata de un tejido que se puede estirar volviendo luego a su tamaño original. La seda natural no se arruga, es ligera de peso y se puede doblar sin que quede marca. Todas estas características proporcionan a un pañuelo en seda natural un atractivo singular en comparación con pañuelos de otros materiales.

5 formas diferentes de lucir un pañuelo de seda natural Pepitina

Te contamos 5 versiones diferentes de poder lucir un pañuelo de seda natural con el sello Pepitina Ruiz:

1. Para el sofocante calor y recoger la melena. Opta por el moño de moda Top Knot. El peinado que arrasa entre las celebrities pero con la originalidad de envolverlo con el pañuelo de seda natural. Utilízalo en todo el contorno haciendo un gracioso lazo alrededor. Aprieta un poco el pañuelo y no necesitarás ni una sola horquilla para que quede fijo.

2. Si por el contrario te quieras dejar la melena suelta pero retirarla de la cara. Un pañuelo con las medidas 55 cm x 55 cm es perfecto para que te dé el tamaño justo para realizar un nudo en la cabeza a modo de felpa.

3. Escotes en pico que dejan al descubierto demasiada zona. Para taparlo puedes utilizar la parte central de la ropa interior que se deja ver como soporte para realizar un gracioso lazo o nudo y así tapar, de una forma original, la zona que no te agrada que se vea.

4. Utiliza los tirantes de los vestidos de verano, para adornar de forma graciosa, en uno de los hombros, con un solo nudo tu pañuelo de seda dejándolo colgar. La tracción de esta material para que lazo muy vistoso.

5. La flexibilidad de la seda natural te permitirá lucirlo en tu muñeca a modo de original pulsera. Dos vueltas o incluso una en un pañuelo de seda natural de este tamaño será perfecto para darle ese toque diferente a tu look de verano.

Sobre Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com)

Bajo la inspiración de su tierra, Andalucía; sus colores, olores y todas las maravillas que emanan de ella, Pepitina Ruiz hace de cada una de sus piezas una obra de arte plasmada en seda natural.

Nacida en Pegalajar, un pueblo de Jaén, Pepitina Ruiz (www.pepitinaruizseda.com) tuvo influencias artísticas de su familia pero nunca pensó que su carrera profesional, preparada para ejercer como letrada, le llevaría a desarrollar su instinto más artístico y convertirlo en una profesión de éxito. Sin embargo, un revés en su vida, un cáncer de mama, le hizo valorar cada segundo de su existencia. Su camino de espinas se transformó en un futuro prometedor cuando, por casualidad, se topó con un trozo de seda desnudo y comprobó cómo pintando sobre este delicado tejido su fascinación y obnubilación por la técnica iba en aumento. Su atracción por la seda natural le hizo aprender, formarse con los mejores y crear su propio Estudio en Jaén: Pepitina Ruiz “Arte en Seda”, del que no ha parado de recibir pedidos de todo el mundo además de continuos reconocimientos y felicitaciones por su inconfundible arte, entre otros ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía que cada año convoca el Ministerio de Industria.

Cada pieza, cada complemento es creado de forma personal e irrepetible por esta artista que siente la magia en cada pincelada que con tanto esmero traza sobre la seda. Su filosofía de vestir a las mujeres con obras de arte se plasma en cada uno de sus diseños. Su constancia y perfeccionismo ofreciendo productos de calidad le ha llevado a que personalidades relevantes como: la reina emérita, Doña Sofía, o en la visita histórica de Obama a España se lucieran sus complementos.

La técnica de trabajo en Pepitina Ruiz “Arte en Seda” es sostenible, natural, ecológica y fuera de todo tratamiento con productos químicos o artificiales. El soporte usado es seda natural 100% de máxima calidad, los tintes son siempre naturales, sin química alguna, extraídos de materiales de origen vegetal, animal o mineral. Los pinceles son naturales y la técnica de fijación de color se realiza al vapor siguiendo técnicas orientales milenarias. Todos los complementos con el sello Pepitina Ruiz “Arte en Seda” son altamente recomendados para personas que padecen intolerancias, alergias o reacción ante materiales dañinos para la piel, sistema respiratorio u otras enfermedades.

Pepitina Ruiz “Arte en Seda” no deja de crear; y ofrece una gran variedad de complementos en su taller como: abanicos, mantones de Manila, mantoncillos, pañuelos, fulares, chales, corbatas, maxifulares o los solicitados y tan de tendencia, en estos momentos, ponchos hasta sus celebérrimas colecciones; “Alegoría del vino”, “Alegoría del Olivo”, y “Aire de Luces”, inspiradas en los productos y arte de su tierra; el vino o el aceite de oliva.

Esta artista no deja de innovar y sorprende con regalos personalizados que, en sinergia con el deseo del cliente consigue crear con su arte un objeto único, exclusivo y personalizado que no tiene ningún otro regalo.

Datos Útiles:

Taller Pepitina Ruiz “Arte en Seda”

C /Navas de Tolosa, pasaje Maza nº 7

23001- Jaén

Teléfono taller: +34 953 229 072

Consultas por Whatssap: +34 667 422 457

e-mail: info@pepitinaruizseda.com

· Web: http://www.pepitinaruizseda.com

· Facebook: https://www.facebook.com/pepitinaruizseda/

· Instagram: https://www.instagram.com/pepitinaruizseda/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00