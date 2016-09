Primavera a puro color con una mesa b-home

Buenos Aires, Septiembre 2016. b–home la marca que ofrece productos textiles y accesorios para la decoración del hogar con estampados de diseño propio, ofrece sus productos esta primavera.



Llega la estación más colorida del año y b–home presenta esta propuesta de diseños exclusivos para vestir la mesa. Aprovechando que se acercan los meses más cálidos e ideales para comer en exteriores como patios y jardines, la empresa invita a conocer su gama de productos prácticos y coloridos con gran variedad de diseño, para que se pueda elegir la combinación perfecta.





Se puede comprar online en la página de la marca http://www.b–home.com.ar, o en su showroom ubicado en Colegiales solicitando cita previa a contacto@b–home.com.ar y también en los locales que venden los productos b–home en el interior del país.



Acerca de b–home

La marca nace en el año 2011 y desde entonces se dedica a ofrecer productos textiles y accesorios para la decoración del hogar, con estampados de diseño propio. Con el lanzamiento de cada nueva temporada, b–home propone llevar diseño y novedad a cada rincón de los hogares, con productos diseñados en colores fuertes y alegres todo el año. Las colecciones se arman en base a cinco combinaciones de colores que se repiten en las diversas líneas de productos para que todo sea combinable. Además las telas que utiliza la marca para el estampado no precisan de cuidados especiales, son fáciles de lavar y secar, no necesitan planchado y tampoco se decoloran con el paso del tiempo. Para más información www.b–home.com.ar



