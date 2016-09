La primavera incita a cenar frente al río y al aire libre en PICHON

El viento de las noches de la Bahía de Nordelta parecen transformarse en suaves brisas durante la primavera y generan un hermoso y cálido entorno donde disfrutar una cena al aire libre. En este escenario se encuentra PICHON, un restaurante exclusivo que dispone tres livings con mobiliario de madera, mesas y sillas tradicionales sobre su terraza en planta baja con una impresionante vista al río.

Contemplando las embarcaciones, la primera propuesta del restaurante es disfrutar el atardecer degustando su creativa y sofisticada coctelería, que incluye cocktails de autor y clásicos reversionados como Green Fresh: Vodka de cítricos, jugo de manzana, jengibre, hojas de albahaca, Caipi Obrera: Amargo Obrero, gajos de lima pomelo, y azúcar morena y Sweet Cafayate: vino torrontés, lima, romero, maracuyá, entre otros.

Para continuar, la carta de platos, que puede ser maridada con estos exquisitos cocktails o con alguna de sus 200 etiquetas de vino, ofrece una cocina con raíz en la escuela clásica francesa y con presencias de la italiana y española. Entre sus entradas, se sugieren unas deliciosas Mollejas al cognac y miel de caña, sobre pan brioche y piel de lima o un fresco Salmón ahumado en casa y boconccinos con brotes de estación y aceto en reducción de tomate, por ejemplo. Entre los principales, son una tentación el Magret de Pato Pekin a la sartén, almíbar de kinotos, manzanas y peras asadas y los Tortellinis de burrata fresca, tomates secos hidratados en té negro, aceite de albahaca y salsa de tomates. Y para finalizar, entre los postres se puede degustar una cremosa Créme Brûlée, elaborada con chauchas de vainilla clase A de Madagascar, una Mousse de limón a L´ancienne con frutos rojos además de otras creaciones a base de chocolate, frutas y degustación de quesos.

Dirección: Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre

Reservas: 4871-4363 reservas@pichon.com.ar

Horarios: de Martes a Sábados a partir de las 19 horas

Medios de pago: efectivo y todas las tarjetas

