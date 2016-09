En Primavera Atelier Pastry renueva las combinaciones de sabores

Buenos Aires, Septiembre 2016, Atelier Pastry servicios y cursos de pastelería de alta gama, amplia su línea de productos y propone nuevos sabores para disfrutar en primavera.

Para recibir la estación más colorida del año, Atelier Pastry amplía su línea de productos en pastelería de alta gama, y presenta novedosas propuestas para compartir, agasajar u obsequiar. Son dos nuevos productos que se incorporan al catálogo de delicias elaboradas por elpastry chef Franco Bertolone:

· Coffe toffe pear storm: es una rica opción para aquellos fanáticos de la dupla café y chocolate. Se trata de un biscuit de avellanas con mousse de café y chocolate blanco, insert de toffe y peras.

· Orange & Ginger Circle: una torta moderna que incluye un mix de combinaciones novedosas. Un biscuit de chocolate, mousse de chocolate e insert de naranjas y jengibre.

Todas las propuestas tienen un valor de $500.- y se pueden adquirir solicitándolas con anticipación a info@atelierpastry.com.ar /1541947873. Cada producto es presentado con detalles de decoración y en caja espacial, listo para obsequiar. Más información enwww.atelierpastry.com.ar

Acerca de Atelier Pastry

Es una empresa de servicios y cursos de pastelería de alta gama, nace en el año 2010 por iniciativa de Franco Bertolone, quien actualmente se encuentra a cargo trabajando bajo conceptos de innovación, calidad y compromiso, ofreciendo productos clásicos de pastelería, servicio para mesa dulce y panadería. Atelier Pastry dicta cursos diversos en su taller ubicado en el barrio de Recoleta, donde se orienta a los alumnos para que cuenten con un enfoque global en pastelería. Para más información www.atelierpastry.com.ar

Like

0

Thanks!

You've already liked this