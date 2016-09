Emulsión hidratante antiarrugas de día

Tortulan® Physiologyque® ha desarrollado una combinación única de Ácido Hialurónico, nanósferas de Coenzima Q10 y filtros solares para ayudar a proteger la piel del envejecimiento prematuro causado por la radiación solar, al tiempo que la hidrata profundamente. Contribuye a disminuir la profundidad de arrugas y líneas de expresión

Está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología

Presentación: Frasco con dosificador y estuche.

Contenido Neto: 60 g

Precio: $91,80

En farmacias y perfumerías de todo el país

Facebook: Tortulan

Instagram: @tortulan.arg

