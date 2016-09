De estilo retro, está hecha en aluminio.

Lámpara de pie “Tres Bochas”, la nueva propuesta en iluminación de Olivia D

De estilo retro, está hecha en aluminio.

Olivia D (www.oliviad.com.ar) cree que los espacios son cómplices de momentos y experiencias. Así es que creó una línea completa de accesorios de decoración y muebles visible en su e-shop, totalmente ambientada y con la posibilidad de customizarlo a gusto.

Y apuntando a la vanguardia y a lo original, presenta la lámpara de pie “Tres Bochas”. De estilo retro, la misma cuenta con tres bochas en aluminio y brinda una iluminación focalizada y directa.

Medidas: 24x150x24 cm.

Ideal para sumar un toque vintage y moderno a la vez a tus ambientes.

El producto puede ser enviado a cualquier destino dentro de la Argentina o retirado por las oficinas de Olivia D de acuerdo a los tiempos de entrega estipulados. En caso de envío, el costo del mismo se calculará para un servicio puerta a puerta dependiendo de la localidad de destino. Consultas: ventas@oliviad.com.ar.

Olivia D (www.oliviad.com.ar) se especializa en la venta online de muebles y objetos de decoración en los que se prioriza diseño, calidad y singularidad.

Su e-shop ofrece una experiencia innovadora: los productos se presentan contextualizados en espacios reales creados por la empresa, y el cliente puede personalizarlos eligiendo género, lustre y dimensiones. Llega a todo el país, y también ofrece listas de regalos de casamiento, ambientaciones y asesoramiento profesional.

