PRIMAVERA CON COCOT

Se acerca la primavera y con ella un verdadero estallido de colores. Todo lo que nos rodea se llena de luz y alegría. En esta verdadera fiesta que nos ofrece la naturaleza Cocot no está ausente. Para que nadie se quede fuera del festejo la marca cuenta con una gran cantidad de propuestas frescas y coloridas en sus distintas líneas de productos: pijamas, trajes de baño, conjuntos de ropa interior, ropa para ir al GYM, medias y soquetes.

En todos los locales Cocot & Dufour, Área Cocot y en las mejores lencerías del país.

www.cocot.com.ar

Instagram: @cocotdufour

Facebook: @cocotdufourok

Relacionado

Like

1

Thanks!

You've already liked this