MÖA Nordic Home: Productos que decoran espacios de bebés y niños e invitan a estimular su imaginación

Buenos Aires, Septiembre 2017 – MÖA Nordic Home, la marca dedicada al diseño de productos de decoración, blanquería y juegos parabebés y niños, presenta su propuesta y catálogo de productos.

MÖA Nordic Home nace de la mano de la diseñadora de interiores Georgina Dalmazzo en el año 2015. En su afán de emprender por cuenta propia, y con productos destinados a decorar espacios de bebés y niños, Georgina eligió un estilo nórdico para darle una identidad propia a la marca desde el comienzo.

Todas las propuestas que ofrece MÖA Nordic Home son exclusivas de la marca. En cada diseño se cuida hasta el más mínimo detalle, desde las molderías de los productos, la selección de géneros y hasta el desarrollo del producto en sí. Siempre siguiendo una línea muy estricta en cuanto a las estampas y colores permitidos, la decoración nórdica es simple, de colores casi siempre neutros, muy luminosa y funcional.

Entre sus principales productos MÖA Nordic Home comercializa: almohadones, ropa de cama, alfombras, muñecos, juegos, decoración paraparedes, y accesorios, todos ellos con el propósito de acercar cosas bonitas, de calidad y a precios accesibles, destinadas a los más chiquitos en una invitación a jugar y divertirse, estimulando su imaginación.

Todas sus propuestas están disponibles para la venta minorista y mayorista. Los productos se pueden conseguir a través de la tienda online, que además incluye envíos a todo el país, o en el showroom ubicado en Villa Crespo. Más información en www.moanordichome.com / Consultas e información a: ventasmoa@gmail.com

Acerca de MÖA Nordic Home

La marca nace en el año 2015 y se dedica al diseño de productos de decoración para espacios de bebés y niños, que invitan a jugar y divertirse estimulando así su imaginación. Se identifica con un estilo nórdico, por lo que todas las líneas de productos respetan las estampas y colores permitidos, casi siempre neutros y muy luminosos. Entre las principales propuestas se destacan: almohadones, ropa de cama, alfombras, muñecos, juegos, decoración para paredes, y accesorios. Más información www.moanordichome.com

Relacionado

Like

0

Thanks!

You've already liked this