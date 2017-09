Éclat Furniture: Muebles funcionales con diseños novedosos

Buenos Aires, Septiembre 2017 – Éclat Furnitureme, la marca dedicada a ofrecer muebles funcionales de diseño y con una estética novedosa, presenta su línea de productos para grandes y chicos.

Iara Berton y Mariela Ledesma son las fundadoras de Éclat Furnitureme, un proyecto que se concretó y se lanzó al mercado en el año 2015. Las socias y amigas, se habían conocido estudiando Diseño de Interiores en la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación, y habían realizado algunos trabajos juntas sobre mueblería, previo a emprender con su propia marca.

Desde el comienzo la apuesta siempre fue ofrecer un múltiple beneficio: muebles de diseño que optimicen los espacios, pero que además presenten una estética novedosa. De esta manera y en cada trabajo, las socias buscan que los muebles acompañen a los usuarios por mucho tiempo y que hasta puedan pasar generaciones.

Los muebles de Éclat Furniture son pensados, desarrollados y diseñados por las mismas socias. El abanico es amplio ya que sus propuestas son variadas y no se limitan a un solo rubro. Entre sus principales productos ofrecen: cunas y camas, muebles contenedores, mesas y mesitas de luz, asientos, escritorios, estantes, cómodas, entre otros. Y si bien las propuestas son diversas, en todos y en cada uno de los diseños, siempre se destaca la funcionalidad.

Por eso, en el catálogo prima la originalidad, la calidad de los insumos con los que trabajan, lo práctico, lo versátil, y lo estético. Los muebles de Éclat Furniture están disponibles a través de la tienda online www.eclat2.mitiendanube.com o en el showroom ubicado en Villa Crespo. Para consultas e información: info@eclat.life

Acerca de Éclat Furniture

