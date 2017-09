Lanzamiento Tortulan Sin Tacc

La crema hidratante con ácido hialurónico Tortulan, tiene una textura ligera y absorbe rápidamente.

Mejora significativamente la humectación de la piel gracias a su completa fórmula con ácido hialurónico, coenzima Q10 y emolientes.

Disminuye la rugosidad y tiene efecto lifting. Este producto ha sido elaborado bajo estrictas normas de calidad para asegurar un contenido libre de gluten,

de manera que las personas con intolerancia conocida a este ingrediente pueden aplicarse el producto.

Es apto para todo tipo de piel e hipoalergénico.

Esta aprobado por la Asociación Argentina de Dermatología y no ha sido testeado en animales.

Se adquiere en farmacias y perfumerías del país.

