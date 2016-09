Pichón y Escorihuela Gascón juntos para agasajar a sus clientes

Durante septiembre, Escorihuela Gascón amarra sobre un muelle de la Bahía Grande de Nordelta frente a Pichón. El exclusivo restaurante recibe a la bodega mendocina para agasajar a los clientes durante todo el mes, así quienes elijan maridar su exquisita cocina con un Escorihuela Gascón (malbec o viognier) reciben como obsequio un Familia Gascón Reserva (malbec 375ml) para su bodega personal.

Es una tentadora propuesta para los amantes del buen beber y comer, quienes entre los días 12 y 25 del mes también tendrán la posibilidad de degustar su cocina con raíz en la escuela clásica francesa y presencia de las cocinas italianas y españolas en un menú especial a precio promocional en el marco de Buenos Aires Food Week, el evento gastronómico que reúne restaurantes premiums.

Cenando con un Escorihuela Gascón (malbec o viognier) reciben de obsequio un Familia Gascón Reserva (malbec 375ml). Precio: $320. Válido durante septiembre de 2016.

Dirección: Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre

Reservas: 4871-4363 reservas@pichon.com.ar

Horarios: de Martes a Sábados a partir de las 19 horas

Medios de pago: efectivo y todas las tarjetas

