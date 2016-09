Bigscreencast Instagram y Chromecast

Bigscreencast es una aplicacion que permite transmitir en pantallas gigantes, fotos y videos provenients de Instagram buscandolas por hashtag. Es una herramienta muy util para organizadores de eventos fiestas y lugares como bares restos y discotecas.

Supongamos que estamos en un lugar donde hay una o varias pantallas, una computadora o teléfono móvil, y personas.

Este lugar puede ser por ejemplo, una presentación, un bar o disco, un concierto, un estadio, un cumpleaños, casamiento, bar y bat mitz-va, fiestas patrias, halloween, fiestas de empresas, reuniones de negocios, entrega de premios, partidos de fútbol, desfiles de moda, programas de televisión, cumbres políticas, o cualquier otro evento social.

La pregunta es.

Cómo podemos mejorar el nivel de interacción social de nuestro evento ?

Al mismo tiempo producir engagement con nuestro producto o marca, e interactuar con las personas que se encuentran en el lugar.

Apalancándonos en redes sociales, en este caso utilizamos la red social Instagram donde los usuarios comparten fotos y videos, relacionados a los eventos fiestas comidas deportes y lugares que visitan.

También incrementar los seguidores en cantidad y calidad en nuestra cuenta de instagram, interactuando con las personas que se encuentran en ese momento en ese lugar, a través de las pantallas y de la red.

Incrementar la visibilidad online de nuestro evento o negocio, alentando a los usuarios a publicar fotos y videos, utilizando hashtags propuestos por nosotros en el evento o lugar en cuestión, por supuesto asociados siempre a nuestro propósito.

Ahora volviendo al lugar donde estamos, donde hay una o varias pantallas, una computadora o teléfono móvil, y personas.

Bigscreencast es una aplicación que permite de manera muy fácil cumplir con estos objetivos. Reproduciendo en partallas gigantes, televisores led, o proyectores, ubicados en el lugar donde sucede el evento, fotos y videos provenientes de Instagram, con plantillas optimizadas para mostrar las imágenes y videos obtenidos con teléfonos móviles, en pantallas de cualquier tamaño y proporción.

A la imagen o video que se muestra puede agregarse un comentario visible en la pantalla, y al mismo tiempo publicarlo en Instagram, junto con un like, desde la cuenta de Instagram del organizador del evento, dueño del lugar, marca empresa o producto. Y todo con un solo click.

Este comentario puede incluir el nombre del usuario que tomó la foto, y los amigos que se encuentren en dicha foto, ya que cada imagen muestra el comentario original del usuario, su nombre, su handler, y los nombres y handlers de los participantes de la foto en cuestión.

En resumen, lo que escribimos en la foto se transmite junto con la foto a la pantalla gigante y ademas pone un like y el comentario se publica en Instagram, siempre que la función publicar este activa en el software al momento de ejecutar la acción.

Esto permite transmitir información a través de las pantallas, y recibir feedback a través de Instagram, Interactuando con las personas en el lugar, mejorando el nivel de interacción social registrable en el evento, y aumentando la cantidad y calidad de interacciones y engagement, en nuestros hashtags propuestos, y desde luego, en nuestra cuenta de Instagram.

Puedes usar esta aplicacion totalmente gratis en http://bigscreencast.com

Screenshots:

Like

2

Thanks!

You've already liked this