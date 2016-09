Pichón celebra su primer aniversario

Entre los días 18 y 20 de agosto de 20 a 23:30 horas, Pichón festeja su primer aniversario junto a Catena Zapata con su vino Saint Felicien Tributo Casa de Tucumán Malbec 2013, una bebida elaborada en especial para el Bicentenario de la independencia de nuestro país.

El menú, creado con una selección de platos de la carta de este exclusivo restaurante de Nordelta, deja apreciar sabores de la clásica escuela francesa y la presencia de las cocinas italianas y españolas, en tres pasos con platos a elección. Cada uno de ellos, se acompañan con una copa de espumante Saint Felicien y vino Saint Felicien Casa de Tucumán.

ENTRADAS

SOUPE À L´OIGNON

Cebollas | vino blanco | crotón gratinado

O

MOLLEJAS AL COGNAC

Cognac V.S.O.P. | brioche | miel de caña

O

MINI CAMEMBERT CROCANTE

Granola | mix de verdes

PRINCIPALES

BONDIOLA BRASEADA

Puré de batatas | manteca de tomillo | satin de higos secos

O

TORTELLINI DE BURRATA

Tomates secos | aceite de albahaca | salsa de tomate

O

LOMO DE SALMÓN

Blinis de papa | salsa holandesa | huevas de lumpo

POSTRES

CRÉME BRÛLÉE

O

MOUSSE DE CHOCOLATE AL 80% CACAO

Escamas de sal maldon | gotas de aceite de oliva

O

CAFÉ NESPRESSO

Copa espumante Saint Felicien

SAINT FELICIEN TRIBUTO CASA DE TUCUMAN MALBEC 2013

Valor del menú $740.-

Menú Primer Aniversario de Pichón: $740 por persona. Incluye Copa espumante Saint Felicien, vino Saint Felicien Tributo Casa de Tucumán Malbec 2013 y agua.

Dirección: Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre

Reservas: 4871-4363 reservas@pichon.com.ar

Horarios: de Martes a Sábados a partir de las 19 horas

Medios de pago: efectivo y todas las tarjetas

http://pichon.com.ar/

https://www.facebook.com/pichonrestaurante

https://www.instagram.com/PichonCocinaRefugio/

https://twitter.com/PichonNordelta

