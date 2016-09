Espacio de Vivencias propone una clase de cocina brasileña para el día del niño

Buenos Aires, Agosto 2016. Espacio de Vivencias el lugar pensado para el encuentro y el aprendizaje que ofrece desde clases personalizadas hasta actividades y vivencias para compartir, propone una original experiencia para obsequiar el día del niño.

Pensando en los más chiquitos y para celebrar su día, Espacio de Vivencias presenta una nueva clase de cocina brasileña para que los niños puedan experimentar jugando junto a sus madres o padres. Esta original propuesta es apta para ellos ya que se van a divertir cocinando sin riesgos, porque no se utilizará ni horno ni elementos cortantes.

La clase está pensada para que los chicos asistan con sus madres y juntos vivan una linda experiencia. El menú consta de:

· Tarta de pan (pan casero, pollo desmechado, salsa de hiervas y papas pay)

· Ensalada de palito (huevo de codorniz, tomate cherry, aceituna y muzzarella)

· Brigadeiros de nueces (con nueces, miel y canela)

La actividad incluye bebidas: agua, guaraná, leche chocolatada, para los más chicos, además de té y café. Concluye con la degustación de lo elaborado ese día y con un regalo que se llevan los chicos para agasajarlos en su día.

La clase se llevará a cabo el sábado 20 de agosto de 15.30hs a 18.30hs en el Espacio ubicado en el barrio de Palermo, C.A.B.A. El valor es de $400.- madre e hijo. La reserva se realiza escribiendo a espaciodevivencias@gmail.com

Acerca de Espacio de Vivencias

El espacio fue inaugurado en noviembre de 2015 bajo la premisa de promover el encuentro y el aprendizaje, a partir de actividades desde actividades personalizadas hasta encuentros y vivencias para compartir, ligadas a la cultura brasilera. La propuesta ofrece clases de portugués, sesiones de cine, baile, karaoke y práctica del idioma; clases de cocina brasileña, entre otros talleres. Más información en www.espaciodevivencias.com

